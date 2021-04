Se billedserie Maiken Haahr har åbnet ny klinik med kranio-sakralterapi i Allerød.

Maiken sagde op for at få sin egen klinik: Det skal fungere

Efter selv at være blevet behandlet med kranio-sakralterapi valgte Maiken Haahr at springe ud i en tilværelse som selvstændig

Allerød - 22. april 2021

Hjemme på Statenevej uden for Lillerød har Maiken Haahr nu igen kunnet åbne sin nye klinik. Her tilbyder hun kranio-sakralterapi, og det skyldes hendes egne positive erfaringer med behandlingsformen.

"Jeg har selv brugt den samme terapiform i mange år, både til mig selv og til min datter, og det har en fantastisk virkning. Så på et tidspunkt besluttede jeg mig for, at det ville jeg lære selv og hjælpe folk på den måde," siger Maiken Haahr.

Derfor har hun sagt sit faste job op inden for kundeservice i et interiørfirma for at komme i gang med den nye klinik.

"Det er et spring til noget helt andet," siger hun.

"Jeg havde sparet op inden, jeg sagde op, så jeg kunne tage min uddannelse inden for terapien, og jeg har bestemt mig for, at det her skal fungere," siger hun om sit firma, der har fået navnet "Kranium by Haahr".

Maiken Haahr har fået en såkaldt RAB-godkendelse, hvilket betyder, at hun løbende skal tage kurser og holde sig opdateret.

"Det svarer til at være autoriseret inden for andre faggrupper. Det er en sikring for mine klienter, og det gør også, at jeg kan behandle mennesker i alle aldre fra helt nyfødt," siger hun.

Klinikken åbnede den 1. april.