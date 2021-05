Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen var inviteret af Emil Ulrik Andersen, der er spidskandidat i Allerød for Enhedslisten ved kommunalvalget 2021. Foto: Per Sand

Mai Villadsen appellerede direkte til statsministeren ved 1. maj i Allerød: - Det er et politisk ansvar at rette op på urimelig løn

Allerød - 01. maj 2021 kl. 16:45 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Politisk ordfører for Enhedslisten Mai Villadsen holdt tale ved Enhedslisten i Allerøds 1. maj-arrangement på Barresøgaard, og her rettede hun en direkte appel til statsminister Mette Frederiksen (S) om politisk at sørge for, at sygeplejersker, sosu'er, jordemødre og pædagoger får mere i løn.

- Lige nu har sygeplejerskerne landet over varslet strejke. Det blander vi os ikke i i Enhedslisten. Men jeg må sige, jeg forstår dem godt. Og derfor så sender vi i dag fra Enhedslisten et budskab direkte til landets statsminister: Mette Frederiksen, det er et politisk ansvar at rette op på de urimelige vilkår i velfærden. Lad os give velfærdens helte nogle flere kolleger og en ordentlig løn, sagde Mai Villadsen.

Hun sagde også, at det under corona-krisen er blevet tydeligt, hvor uundværlige de ansatte i velfærdssamfundet er.

- Mange af dem får bare ikke den løn og de arbejdsvilkår, som de fortjener, sagde hun.

Hun nævnte sygeplejersker, pædagoger, sosu'er og jordemødre, »som jo er placeret med en lavere løn end tilsvarende fag.«

- Er det fordi, de ikke har et særligt stort ansvar i deres job? Nej. Det kan man ikke sige. Er det fordi de ikke har travlt i løbet af deres arbejdsdag? Nej, det er ved Gud heller ikke rigtigt. Det ved alle, der har været på en fødegang eller en skadestue. Nej, det er ene og alene, fordi der er mange kvinder, der arbejder i de fag, sagde Mai Villadsen.

- Man skulle tro, det var løgn, men det blev besluttet politisk for omkring 50 år siden, at de skulle lønplaceres lavere, og det er ikke blevet ændret siden. Det er i den grad mangel af respekt for alle dem, der arbejder i de fag, sagde Mai Villadsen.

Hun fik også tid til at hilse på dyrene på Barresøgaard efter sin tale.

Emil Ulrik Andersen, der er spidskandidat for Enhedslisten i Allerød ved kommunalvalget 2021, havde inviteret Mai Villadsen.

- Det er fedt at komme ud og sige hej til de ny kandidater i Nordsjælland, som også var min valgkreds, og så passer det godt med, at vi skal videre til Krogerup Højskole (i Humlebæk, red.), sagde Mai Villadsen.

Arrangementet blev optaget og lagt online for at begrænse antallet af deltagere til dem, der skulle tale.