Magisk gensyn fyldte biografen

- Vi har kastet os over Harry Potter, fordi det snart er 20 år siden, den første film havde premiere. Flere af vores biografgæster efterspørger løbende gamle filmsucces'er, og da vi muligheden for at vise filmen igen, greb vi den. Vi vurderer, at Harry Potter er en serie man sagtens kan se igen og igen, siger Anette Lyksted fra Allerød Bio.