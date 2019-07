Se billedserie Mads Zebitz Larsen sælger via Instagram sportssko til især piger - også uden for Danmark. Foto: Allan Nørregaard

Mads sælger sportssko til pigerne

Allerød - 08. juli 2019 kl. 09:48 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

60 par på to en halv måned. Så mange sko har 20-årige Mads Zebitz Larsen fra Allerød solgt fra sin webshop - sideløbende med den sidste læsning og de afsluttende prøver op til at få studentereksamen på Allerød Gymnasium.

- Jeg fik 12 i AT. Det var sidste fag, og det gik godt, men nu tager jeg et sabbatår, hvor jeg arbejder fuld tid hos ATP her i Allerød. Ved siden af må vi så se, hvordan det kommer til at gå med skosalget, siger Mads - inden ferieturen går til Malaga.

Det var ved lidt af en tilfældighed, at Mads Zebitz Larsen opdagede, at der var muligheder i at købe sko hjem fra ikke mindst nogle af de store lande, USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig - og sælge med fortjeneste. Han kalder sit firma for Secondhandman1, og han er at finde på Instagram.

Mads har hentet sin skosamling op fra lageret i kælderen i rækkehuset, hvor han bor hjemme hos sine forældre. Der er ca. 60 par sko, de fleste af mærket Nike - og nogle få af mærkerne New Balance og Asics.

Skoene er ikke specielt store, og det er der en god forklaring på.

- Det er pigerne, der er vilde med de her sportssko. Det er jo den nye mode det her med at gå i løbesko. Jeg sælger næsten kun til unge piger, og det forklarer skostørrelsen her mellem ca. 36 og 40, fortæller han.

Mads viser et billede fra Instagram, som afslører »hemmeligheden« bag hans held med at reklamere for skoene: Han bruger en såkaldt influencer.

Den unge pige hedder Anna Aastrup, og hun kan ses iført et par Nike Pegasus 2002, og hun er så kendt på det marked, at hun er i stand til at sende 14.755 likes af sted til venner og bekendte. Altså er der op imod 15.000 mennesker, der er bekendt med Mads´sko. Prisen for Annas reklame er netop de to Pegasus-sko.

Derudover har Mads indgået samarbejde med seks andre influencers.

Skohandleren fra Allerød sender i øvrigt sko til købere i Danmark, Norge og Spanien med mere, og han overvejer for tiden et samarbejde med en russer.

- Planen er at jeg gerne vil gøre mig mere kendt globalt, uddyber Mads.

Når han netop har kastet sig over skosalg, hænger det sammen med, at han selv går op, hvordan man får sko til at forme ens outfit, som han udtrykker det.

Men nu gælder det i første omgang sabbatåret - og skosalget.

- Bagefter skal jeg læse videre. Jeg har tænkt på kiropraktor, men så skal jeg til Odense og studere. Det skal jeg lige tænke nærmere over.