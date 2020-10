M.D. Madsensvej skal lukkes helt for biler

"Det er fantastisk. Fragtbilerne skaber farlige situationer. Vi har også oplevet private, der kører mod ensretningen, fordi de lige skal op til en af butikkerne. Det har skabt en del farlige situationer over årene, og det er også noget, kunderne har bemærket. Vi ville selvfølgelig være kede af det, hvis nogle børn eller andre kom til skade," siger Lene Krogh, indehaver af Brillehuset på M.D. Madsensvej og formand for Allerød Erhvervsforening.

Den endelige placering vil ske i dialog med formanden for handicaprådet. Ejendommen M.D. Madsensvej 9, der blandt andet huser tandlægen.dk, har som den eneste stadig adgangsvej via M.D. Madsensvej. Derfor gives der særlig tilladelse til denne adresse, indtil der findes en løsning. Det er også først, når løsningen er fundet, at vejen kan lukkes endeligt. Allerød Kommune forventer, at indkørselsforbuddet kan etableres midt i november.