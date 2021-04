Lyngehallen kan snart få ny café-forpagter

Der er dog noget på bedding, og der satses på, at en aftale med en ny forpagter af Lyngehallens Café kan landes snarligt. Oprindeligt var håbet at lande en aftale med start efter nytår, men corona og nedlukning er kommet på tværs.

Det siger Lars Jonsson, tidligere formand for Lynge Uggeløse Idrætsforening Fodbold og nuværende formand for det, der hedder Brugerrådet ved Lynge Idrætsanlæg.

Jeg håber, at vi kan se os ud af det her (corona-uvisheden, red.) inden for 14 dage til tre uger, og at vi så kan lave en aftale," siger han.