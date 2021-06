Lynge overhaler indenom: Padelbane står klar om en måned

Padel eller padeltennis bliver mere og mere populært herhjemme, og i disse år skyder der baner op overalt i landet. I marts kunne vi fortælle om Allerød Tennisklubs drøm om at opføre to padelbaner, men den første bane i Allerød Kommune kommer til at ligge i Lynge.

"Det er faktisk en ide, der kom på bordet allerede i 2017, men det har taget lidt tid for den at udvikle sig, og der kom først for alvor fart på den sidste år, fortæller Else M. Vad, formand for hovedbestyrelsen i LUI.

Det er primært finansieringen, der har skullet på plads, og det er den altså kommet nu. En padelbane koster en lille halv million kroner. Størstedelen finansieres via lån til LUI Tennis (som padel kommer ind under) fra hovedforeningen LUI, men SuperBrugsen i Lynge lægger 100.000 kroner, LUI's støtteforening Vennerne bidrager med 50.000 kroner, mens Allerød Kommune via ansøgte puljemidler lægger 55.000 kroner. Derudover åbnede man op for, at medlemmer, der vil spille padel, kunne melde sig ind, før banens oprettelse, som en slags crowdfunding.