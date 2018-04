Lynge-dreng bag t-shirt-eventyr

»I skolen tegnede jeg altid, og lærerne troede ikke, at jeg hørte efter, men det gjorde jeg. En gang blev jeg hevet op til tavlen, fordi læren blev irriteret over, at jeg sad og tegnede. Jeg blev bedt om at gentage, hvad læren havde sagt, men det var intet problem. Jeg kunne huske det hele. Efter det fik jeg lov til at tegne videre,« fortæller han med et grin. Han uddyber, at han aldrig har forsøgt at skjule, at han er ordblind.