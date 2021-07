Se billedserie Det var forslag B - »Lys grå med sorte rammer«, der løb med sejren. Illustration: Lynge Kro

Lynge Kro skifter snart farve

Lynge Kro skal være lys grå med sorte kanter. Det har gæster og borgere afgjort.

Allerød - 13. juli 2021
Af Ann-Sophie Meyer

Skagensgul, lys grå eller lys gul? Til efteråret skal Lynge Kro renoveres, og kroens gæster og byens borgere har fået lov til at afgøre, hvilken farve kroen skal være.

- Vi føler ikke, at det er vores valg at tage. En kro er jo folkets kro, så gæsterne og dem, der bor i Lynge, har elvfølgelig skullet være med til at bestemme, hvad farve kroen skal være, siger den ene af forpagterne bag Lynge Kro, Bjørn Hannibal, inden han fortsætter:

- Samtidig ville det også være trist og ærgerligt, hvis vi bare selv tog beslutningen, og vi så fik valgt en farve, som vores gæster ikke var glade for, siger han.

Tre muligheder Konkurrencen, som blev skudt i gang 9. juni, har kørt inde på Lynge Kros hjemmeside indtil i sidste uge, og tre forskellige farvekombinationer har været i spil:

Mulighed A: Skagensgul med røde rammer, mulighed B: Lys grå med sorte rammer og mulighed C: Lys gul med hvide rammer.

Allerede kort efter konkurrencens start, kunne de to forpagtere se, at det var mulighed B og C, der hittede mest. Derfor valgte de at lukke ned for mulighed A.

- Efter omkring 24 timer kunne vi se, at det var B og C, der kæmpede om førstepladsen. Derfor fjernede vi valgmulighed A, så der ikke ville gå stemmer tabt, siger Bjørn Hannibal.

Få afgørende stemmer Det blev mulighed B, lys grå med sorte rammer, der løb med sejren, men løbet var tæt. Ud af i alt 876 stemmer, havde 443 stemt på mulighed B, mens 433 havde stemt på mulighed C.

- Det stod utroligt tæt mellem B og C igennem hele afstemningen, men B har vundet med 51 procent af stemmerne, og vores gæster er gået efter den herregårdsinspirerede lyse facade. Netop denne stil er vores sal også renoveret efter, og vi ser det som et godt tegn, at vores gæster har valgt, at selve kroen også skal se sådan ud, siger forpagteren.

En generationstendens Kroens forpagtere har blandt kroens gæster prøvet at blive klogere på, hvordan det kan være, at konkurrencen har været så tæt.

- Det er spændende, at vores gæster har været så todelte mellem den hvide og den lysegule facade. Men det er i vores øjne et tegn på, at begge valgmuligheder kan hver deres. Vi har hørt fra mange af vores gæster om deres favoritter, og det virker som om, at mange ældre gæster ønsker at fortsætte med den gule farve, som kroen har haft siden 2003, mens den yngre generation reagerer positivt på det nye, stilrene og lysere look, siger Bjørn Hannibal.

Renovering fra september Renoveringen af Lynge Kro sker i forbindelse med fejringen af, at det i år er 300 år siden, at Lynge Kro blev en af landets kongelige priviligerede kroer. Det er boligselskabet Rytterhuset, som ejer Lynge Kro, der i forbindelse med jubilæet har besluttet, at kroen skal have nyt tag og ny facade.

Renoveringen går i gang til september, og arbejdet forventes at være færdigt i starten af december.