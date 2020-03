Formanden for Lynge Byfest, Jørgen Johansen, i midten med Lene Høeberg Hansen og Erik Rasmussen ved sin side. Privatfoto

Lynge Byfest gav godt 50.000 i overskud

Byfestens formand Jørgen Johansen takker for den store støtte, der har været med til at skabe overskuddet.

- Vi vil gerne sige en stor tak til alle dem, som støtter op om Lynge byfest. Uden hjælpere, sponsorer og vores gæster ville det ikke være muligt at få vores fest afviklet, siger han.

Lene Høeberg Hansen, der repræsenterede LUIs Venner, og Erik Rasmussen fra Lions fik hver en check med hjem til deres foreninger som tak for deres store hjælp. Beløbet lød på to gange 26.750 kroner.

Forberedelserne til Lynge Byfest og Kræmmermarked 2020 er allerede gået i gang, og det vil nok interessere mange at høre, at Die Herren er booket til at spille fredag aften.