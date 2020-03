Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lynge Byfest er en fest for hele Allerød

Allerød - 24. marts 2020 kl. 10:08 Af Jørgen Johansen, formand for Lynge Byfest og Kræmmermarked

Jeg læser på nettet, at man ønsker en fest for hele Allerød. Det, syntes jeg, er en rigtig god ide. Men lad os bruge det, som vi har i forvejen til at skabe noget større. Vi har i hvert fald masser plads på marken i Lynge.

Lynge Byfest er en gratis fest for hele Allerød, der holdes den 21. til 23. august, hvor vi har underholdning til alle aldre. Vores butikker og erhvervsdrivende støtter op om vores fest, og derfor kan festen være gratis med masser af aktiviteter.

Vi samarbejder med Allerød Musikskole, Team Allerød og en langt række andre lokale foreninger fra hele Allerød. I år bliver festen udvidet med en anerkendelse af en borger fra hver af vores større lokalområder, så der i år bliver kåret en Blovstrødborger, en Lillerødborger og en Lyngeborger.

Lynge Byfest spiller også en rolle i forhold til Allerød på X og Tværs, og så har i vi år også en fejring af Allerød Kommunes 50-års fødselsdag.

Hvis der sidder nogle derude, som gerne vil være med til at lave en fest for hele Allerød, og som har nogle ideer til, hvordan vi i højere grad kan understøtte dette, så er de meget velkomne til at kontakte mig. Vi har brug for alle de frivillige kræfter, som vi kan samle.

Jeg håber, at man vil bakke op om de frivillige arrangementer, som vi i forvejen har, således de fortsat kan holdes i gang med hjælp fra vores virksomheder og de mange frivillige. Det tager cirka et år at planlægge en fest som Lynge Byfest, så det er ikke noget, der bare kommer af sig selv.