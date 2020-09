Se billedserie Overskydende mad fra buffeten bliver puttet i såkaldte lykkebokse, som medarbejderne kan købe med hjem. Ordningen er allerede populær.Foto: Niras

Lykkeboks skal mindske madspild

Allerød - 09. september 2020

Omkring 10 kilo mad bliver der hver dag kasseret, når Meyers Kantiner har sørget for frokosten til de cirka 1000 medarbejdere hos Niras på Sortemosevej. Men det skal være slut nu, og virksomheden har tilmeldt sig Too good to go-konceptet for at undgå madspild.

Det betyder, at medarbejderne fra i mandags via en app har kunnet bestille en lykkeboks med overskudsmad fra frokosten til at tage med hjem. Boksen koster 20 kroner og ordningen er allerede populær. Således blev den overskydende mad på premieredagen hurtigt udsolgt.

- Målet med ordningen er, at vi ikke skal smide dagens overskydende frokost ud, hvis man kan spise det til aftensmad. Lykkeboksen er rester, der er for gode til at smide ud. Man kan ikke på forhånd få at vide, hvor mange poser, der er, og hvad lykkeposen indeholder. Udvalget varierer fra dag til dag. Det kan være alt fra salater og den varme ret til et udvalg fra det kolde bord, siger Louise Fisker, der er facility manager hos Niras.

Hun understreger, at virksomhedens forsøg på at reducere madspild indgår i en større sammenhæng.

- I Niras vil vi gerne være med til at spare på jordens i forvejen knappe ressourcer og opføre os ansvarligt i en verden, hvor der på verdensplanen dør over 15 millioner børn af sult årligt. Et mindre madspild bidrager til at begrænse CO2-udslippet, dermed bremses drivhuseffekten og den globale opvarmning.

I virksomhedens køkken har man i et stykke tid haft en madkværn installeret til deciderede madaffald. Fra kværnen ryger madaffaldet direkte ned i en beholder i varegården, og når den er fyldt, bliver det kørt tiwl Solrød Biogasanlæg, hvor det omdannes til biopulp, som kan bruges til at producere elektricitet og varme.