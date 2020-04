Se billedserie Den fysiske lukning af kirkerne gør ondt på Kristine Krarup Ravn, der er sognepræst i Blovstrød Kirke. Hun synes, det er hårdt at holde kirkens døre lukket netop nu, hvor mange har brug for trøst. I stedet for at komme i kirken, kan sognebørnene nu se andagter på computeren, for Blovstrød Kirke har lavet sin egen Youtube-kanal. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lukning gør ondt i præstens hjerte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukning gør ondt i præstens hjerte

Allerød - 11. april 2020 kl. 05:41 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blovstrød: Landets kirker har ligesom mange andre funktioner i landet været lukket siden den 12. marts. Heller ikke muligheden for at åbne kirken op i en eller anden form i forbindelse med fejringen af påsken, bliver der tale om.

Lukningen gør ondt på sognepræst i Blovstrød Kirke Kristine Krarup Ravn. For netop nu er der i særdeleshed brug for det, præsterne og kirken kan.

- Kirken har tit med mennesker at gøre, når de har det svært i livet. Og vi hjælper dem ved at trøste og fortælle om kristendommen. Lige nu er der rigtig mange, som har brug for det, så det gør ondt i en præsts hjerte, at vi ikke kan holde åbent. Det er meget svært, at man ikke kan være der, netop nu hvor man synes, at man har en stor rolle at spille, siger hun.

- Jeg tror, der er mange, som lige nu har brug for at få at vide, at der stadig er grund til at håbe og tro. At der stadig er en god Gud, der passer på os. Selvom verden på den anden side kommer til at se anderledes ud, og det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, så er det noget, vi kan gå ind i uden at være bange, fordi Gud passer på os.

Netop fordi behovet for kirken, troen og håbet er så åbenlyst stort netop nu, blev præsterne, det øvrige personale og menighedsrådet i Blovstrød Kirke hurtigt enige om, at kirken fortsat skulle være tilgængelig, selvom den fysisk er lukket.

De satte sig ned og talte om, hvad de kunne gøre for at være der for sognebørnene alligevel. En af løsningerne blev søndags-andagter på Youtube. Andagterne bliver optaget i den tomme kirke og lagt på kirkens egen, nyoprettede Youtube-kanal.

- Det er jo ikke tilnærmelsesvis det samme, og det er meget fjernt. Det er simpelthen bare ikke sammenligneligt med en almindelig gudstjeneste, som jeg savner. Der er også den udfordring, at mange af dem, der normalt kommer i kirken, ikke nødvendigvis kan finde ud af at åbne en Youtube-fil. Men det er ligesom den eneste mulighed, der er for at holde gudstjenester, siger Kristine Krarup Ravn, der synes, det er virkelig mærkeligt at stå i en tom kirke og tale til folk, som ikke er der.

- Jeg har på ingen måde fornemmelsen af at holde gudstjeneste. Men jeg synes, resultatet er meningsfuldt.

Optagelserne, som kirken lægger på Youtube, er ikke hele gudstjenester, men svarer til cirka en tredjedel. De indledes med et lille stykke musik og så en bøn, inden Evangelieteksten læses. Derefter er der en meget kort prædiken, så fadervor og til sidst en velsignelse.

Nu er det påske. Kristendommens absolutte højtid, og påskens gudstjenester blev optaget sidste lørdag. Det er Kristine Krarup Ravn, der holder gudstjenesten i morgen, påskedag, og prædikenen arbejdede hun med i dagene helt op til optagelsen.

Den tager udgangspunkt i påskeevangeliet og påskedag, da kvinderne er søgt tilbage til Jesus' grav efter hans opstandelse. Men den handler også om den nye virkelighed, vi lever i lige nu.

- Englen siger til dem, at de ikke skal stå der ved graven og hænge. De skal gå ud og leve livet videre, og det kan de gøre uden at være bange. Det budskab er virkelig noget, der er vigtigt at tage med sig netop nu. Vi ved lige nu, at der er en anden verden, som ligger og venter på den anden side af corona. Og vi må ikke blive hængende i corona, vi skal gå ud i verden og gå i gang med den hverdag, vi savner, uden at være bange. Det skal minde os om, at det er godt at være der for hinanden. At man kan lave ting sammen og passe på hinanden, siger Kristine Krarup Ravn om sin prædiken, hvori hun blandt andet siger:

»Måske kan vi i år forlade påskedag med en lidt større forståelse for, hvad det vil sige, at Kristus er gået i forvejen for os hjem. Måske får vi bedre øje på ham i alt det dagligdags, som vi netop nu savner, når det hele engang åbner igen. Alt det, vi normalt tager som en selvfølgelighed, men som vi glemmer er noget, vi er forbistret heldige at have. Noget så grundlæggende som at vi kan være sammen med hinanden, røre hinanden og synge med hinanden«.

Tidligere har man i kristendommen holdt 40 dages faste op imod påske for at kunne tænke sig om og gøre sig klar til højtidens budskab om opstandelsen. Kristine Krarup Ravn mener, at det i overført betydning også er det, vi har gjort i de seneste uger, hvor mange former for underholdning ikke har været tilgængelige. Vi har haft tid til at tænke os om.

- Der er brug for påsken nu. Påsken, hvor det gode budskaber jo er, at det er kærligheden, der vinder, ikke døden, siger sognepræsten, som tror på, at der også kommer noget godt ud af coronakrisen.

- Man fornemmer et sammenhold og et fællesskab vokse op, som man i den individualiserede tidsalder havde glemt lidt. Fordi man har tænkt så meget på sig selv og sine egne problemer. Nu er der mange, som får øjnene op for, at »verden er større end mig«. Der er faktisk ikke noget ved det, hvis ikke der er et fællesskab. Statsministeren taler om samfundssind, og vi ved pludselig alle, hvad hun mener. Så jeg tror i høj grad, man kan tale om, at der kan komme gode ting ud af det, siger Kristine Krarup Ravn.