Lugten af gylle er en plage

Som yderligere argumenter for at stoppe spredningen af gylle vil vi anføre:

Vi synes endvidere, at det giver stof til eftertanke, at virus fra en enkelt flagermus på et marked i Kina, måske er årsagen til den nuværende Covid-19 pandemi. Her i Danmark spreder vi årligt gylle fra en produktion på over 30 millioner svin på markerne, hvor vi ved, at andelen af besætninger, der er smittet med MRSA er steget fra fem procent i 2008 til 90 procent i 2018, og der er stadig flere mennesker, der bliver smittet med bakterien.