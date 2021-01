Lokalt gymnasium har orienteringsaften på nettet

Den årlige orienteringsaften for kommende elever på Allerød Gymnasium plejer at lokke op mod 800 mennesker fra lokalområdet til skolen. I år spænder coronaepidemien ben for arrangementer af den størrelse, og derfor afholdes det i stedet som livestream torsdag 21. januar kl. 19.00 via skolens hjemmeside. Rektor, Anders Wind siger:

"Vi har måttet tænke kreativt i år for, hvordan får man vist hele det liv og den stemning, som præger skolen, uden de kommende elever må komme inden for murene? Vi synes dog, vi har fundet et koncept, hvor vi får vist rigtig meget af det, som Allerød Gymnasium står for, og gæsterne vil også få mulighed for at stille spørgsmål til både elever, lærere, studievejledere."