Lokale steder for PCR-test på plads i Allerød

Corona Den gradvise genåbning af Danmark er i gang, og antallet af teststeder er øget markant i hele landet. Nu er der også flere muligheder for test i Allerød, herunder to faste PCR testcentre i kommunen. Det er nemlig nu muligt at blive PCR-testet - podning i halsen - på henholdsvis Kirkehavegaard og cafeteriet i Lyngehallen. Når der testes på Kirkehavegaard, er der lukket for test i Lyngehallen og omvendt.

"Vi har arbejdet på højtryk for at få de nye lokale teststeder på plads, så alle lettere kan blive testet i takt med, at samfundet gradvis genåbnes. Mange børn og unge er blevet godt trætte af at sidde derhjemme, ligesom flere af vores lokale liberale erhverv, som for eksempel frisører alle venter på en større genåbning. Hvis vi skal lykkes med at åbne yderligere og undgå en tredje nedlukning, er det vigtigt, at vi alle gør vores for at blive testet hyppigt," siger borgmester Karsten Längerich.