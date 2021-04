Borgerne i Allerød er gode til at lade sig teste. Det bliver der taget hensyn til med det korrigerede incidenstal. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokale politikere afgør nedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale politikere afgør nedlukning

Økonomiudvalget får fremover mulighed for at beslutte, om kommunen eller enkelte sogne skal lukke ned på grund af coronasmitte.

Allerød - 22. april 2021 kl. 06:30 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Smittetallene bliver fulgt tæt i Allerød Kommune for tiden, hvor en periode med stabil og lav smitte pludselig blev afløst af stigende smitte.

- Vi kigger virkelig på tallene hver dag i øjeblikket, både samlet for kommunen og på sogneniveau. Vi håber, de har toppet nu, siger borgmester Karsten Längerich (V), som netop sammen med det øvrige Økonomiudvalg har taget stilling til, hvordan kommunen skal forholde sig i forhold til de såkaldte automatiske nedlukninger.

De fleste kender efterhånden begrebet incidens, som dækker over, hvor mange smittede en kommune har per 100.000 indbyggere. Men fremover opereres der også med det, der kaldes »den testkorrigerede incidens«.

Det går ud på at korrigere for, om der er mange i et område, som bliver testet.

Gode til test i Allerød - Hvis vi nu har et område med mange tests, så vil man også finde flere smittede. I Allerød er borgerne rigtig gode til at blive testet, og derfor får vi også en lidt højere smitte. Og i vores tilfælde vil en normal incidens på 300 svare til en testkorrigeret incidens på 200. Det ligger cirka en tredjedel lavere, forklarer Karsten Längerich.

Hvis en kommunes testkorrigerede incidens er over 200, bliver kommunen automatisk lukket hårdt ned. Det samme gælder for et sogn i kommunen, hvis det har et korrigeret incidenstal over 400.

- Men hvis tallet er mellem 100 og 200, er det byrådet, der skal beslutte, om man skal lukke ned, og hvordan det skal ske. I Allerød har vi nu bestemt, at det er Økonomiudvalget, der skal kunne træffe beslutningen. Så hvis vi skal lukke ned i Allerød bliver det en politisk beslutning, siger Karsten Längerich, som synes, det er en fordel.

Giver mening - Behovet for at lukke ned kan skyldes smitte i en særlig aldersgruppe eller afgrænsede områder som gymnasiet, Sandholmlejren eller Høvelte Kaserne. Det kan også være for eksempel en enkelt daginstitution. Derfor giver det mening, at det bliver en politisk beslutning, hvor vi kan tage højde for de her ting. Der er måske ingen grund til at lukke ned i Lynge, hvis der er høj smitte i Blovstrød, forklarer han.

Proceduren i forbindelse med et for højt korrigeret incidenstal bliver fremover, at Økonomiudvalget får kompetence til hurtigst muligt at indkalde til et ekstraordinært møde om nedlukning i følgende tilfælde: Hvis incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 200, samtidig med at Allerød kommunes testkorrigerede incidens er over 100. Eller hvis Allerøds testkorrigerede incidens er over 150.