Stor sejr for lokale gymnasieelever: Ryger til tops i matematikkonkurrence

Skihop

I år handlede opgaven om at organisere en tredages skihopkonkurrence med 30 deltager. Eleverne skulle opstille en matematisk løsning, som skulle opfylde flere krav. Blandt andet en idé til at udvælge skihoppere fra så mange forskellige lande som muligt, opdelingen af konkurrencen i forskellige klasser og mulighed for at afvikle to runder pr dag. De fire Allerød-drenge var glad for opgaven og konkurrencen.