Borgmester Karsten Längerich har fået et nyt medlem at gøre godt med i byrådsgruppen. Erling Petersen, der er valgt ind for Blovstrødlisten har nemlig meldt sig ind i Venstre, som han nu repræsenterer. Foto: Venstre

Lokal profil i byrådet skifter til Venstre

Formanden for Venstres byrådsgruppe, Olav B. Christensen, glæder sig over styrkelsen af Venstre.

- Jeg kender Erling Petersen fra både byrådsarbejdet og fra tennisbanerne og ved, at han står for fair play. Erling har hjertet med sig, og det brænder for de ældre og for deres omsorg og pleje. Han tager altid ansvar, når der træffes store beslutninger, og stemmer sammen med Venstre. Det gælder budgetaftaler, det gælder uændret grundskyldspromille og ro om skattetrykket for Allerøds borgere. Jeg værdsætter Erlings loyalitet gennem årene og byder Erling velkommen som medlem hos Venstre, siger han.