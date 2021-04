Lokal kirke er klar til fællessang i det fri

"Det ville være optimalt, hvis vi kunne mødes og synge i voksenkoret, men da corona-restriktionerne for nuværende ikke tillader os dette, synes jeg, idéen om fællessang i sognegårdshaven for alle, der kan og vil, er vældig god. Jeg tror bestemt, det vil kunne trække nogle med, der normalt ikke synger i kor, men bare gerne vil prøve kræfter med fællesskab, sang og musik, midt i deres egen by, Blovstrød," siger organist Christine Raft.