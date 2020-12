Shøle B. Offenbach fra Allerød har fået en succesfuld start med sit marketingsbureau trods coronaudfordringer. PR Foto

Send til din ven. X Artiklen: Lokal iværksættersucces trods corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal iværksættersucces trods corona

Allerød - 12. december 2020 kl. 08:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Den 11. marts er for mange danskere ikke lige en dag, de glemmer foreløbig. Det var dagen for pressemødet, der annoncerede Danmarks coronanedlukning, og også en dag, der står temmelig klart for Shøle B. Offenbach.

"Jeg kan tydelig huske den 11. marts. Jeg havde lige startet min virksomhed, og så gik Mette ud og sagde, at vi lukker ned. Men der var ikke andet at gøre end at finde gejsten og sige: Ved du hvad, det skal nok gå," siger Shøle B. Offenbach.

Hendes omtalte virksomhed hedder Caleo Agency og har adresse ude mod Kirkelte, hvor Shøle B. Offenbach bor med sin mand og to børn.

Shøle B. Offenbach havde arbejdet med global digital marketing i en større international virksomhed, men hun var klar til noget mindre, hvor hun kom tæt på kunderne.

Derfor havde hun netop startet sit eget marketingsbureau, da Danmark lukkede ned, og det der med at være tæt på kunderne blev en del sværere.

Nye måder med corona

"Jeg havde glædet mig til at besøge potentielle kunder på deres arbejdsplads. Men jeg fandt ud af, at der med corona kom andre måder at gøre tingene på, som jeg kunne udnytte. På den måde har corona måske i nogle tilfælde været en fordel", fortæller hun.

Fordelen lå blandt andet i, at hun kunne nå mange flere digitale møder, end hun havde kunnet, hvis hun skulle ligge og køre rundt mellem potentielle kunder.

Og Caleo Agency har klaret sig godt trods udfordringerne. Faktisk så godt at Shøle B. Offenbach netop har kunne ansætte sin første medarbejder.

"Det har nok været en fordel for mig, at min virksomhed beskæftiger sig med digital markedsføring. Det er min fornemmelse, at flere virksomheder har fået fokus på det under coronakrisen", siger hun.

Shøle B. Offenbach er, udover at være skarp til at bringe virksomheder tættere på kunderne, også dygtig til at lave mad. Hun deltog i den seneste sæson af tv-programmet Masterchef og er også med i juleudgaven af programmet, der vises i disse dage. Her er hun indtil videre røget videre til semifinalen.