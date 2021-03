Lokal håndværker er kåret til årets bedste

"Vi er naturligvis stolte over anerkendelsen, som er skabt via god kundeservice," siger Hasse Franco Kristensen.

"Hver dag, kæmper vi for at levere den bedste service til vores kunder. Vi er naturligvis glade for, og stolte af den anerkendelse, en finaleplads giver, fortæller Hasse Franco Kristensen, som altså står i spidsen for Malerfirmaet Nordland.