Lokal forfatter skabte kø hos boghandleren

Anna Eckhoff fik nok at se til, da hun lørdag signerede sin bog »Sporskifte - et liv i verdens brændpunkter« hos Bog & Idé i Allerød. Mange venner og bekendte fra byen var kommet for at sikre sig et eksemplar af bogen med en underskrift i, og det glædede forfatteren.