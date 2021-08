Indehaver af Ofelia Blomster Anne Charlotte Mohr har tilsluttet sig en markedsplads for blomsterhandlere for at give kunder bedre muligheder for onlinehandel. Pressefoto

Lokal blomsterbutik satser på onlinehandel

Allerød - 15. august 2021 kl. 20:33 Kontakt redaktionen

butiksliv Ofelia Blomster, der ligger i gågaden ved Allerød Station, satser nu mere på lokal onlinesalg.

Indehaver Anne Charlotte Mohr er blevet bruger på Your Local Flower, der er en markedsplads for lokale blomsterhandlere. Det betyder, at Ofelia Blomsters friske og tørrede blomster nu kan købes online og leveres i lokalområdet.

Idéen opstod efter et år med corona, hvor lokale butikker for alvor har fået øjnene op for værdien i at sælge over internettet. Samarbejdet er skabt i troen på, at fremtiden er lokal og i tiltagende grad digital.

At konkurrere med store multinationale blomsterkæder er ikke nødvendigvis en let opgave for en lokal blomsterbutik, men Your Local Flower giver nogle nye muligheder, som ikke tidligere har været tilgængelige.

Supplement til butikken

"For mig betyder det, at jeg bliver mere synlig online over for kunder, som ønsker at støtte det lokale butiksliv. Vi kommer ikke til at ændre måden, vi driver vores fysiske butik, men vi ser muligheden som et vigtigt og positivt supplement i en foranderlig tid. Vi bliver nødt til at være dér, hvor mange kunder er, og det er online," udtaler Anne Charlotte Mohr i en pressemeddelelse fra Your Local Flower. jesl