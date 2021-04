Se billedserie Jacob Beer arbejder meget hjemmefra, men bruger også mange timer foran skærmen som moderator for Allerøds største Facebook-gruppe, Allerød Kommune - Hjælp Hinanden, som han selv har startet. Foto: Allan Nørregaard

Lokal Facebook-kendis kaldt nazist fordi han vil i byrådet

Jacob Beer har en dagsorden om miljøet og om at få styr på økonomien. Han stiller op for Nye Borgerlige, hvilket har medført meget hårde kommentarer på Facebook

Allerød - 09. april 2021 kl. 09:27 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Jacob Beer skynder sig at undskylde sit coronahår, da Allerød Nyt møder ham på hans adresse på Guldborgvej i det nordlige Lillerød.

"Frisørtiden er booket," understreger den 50-årige pensionsmedarbejder hos PFA, der er en af indtil videre to Nye Borgerlige-kandidater ved efterårets kommunalvalg.

Selvom mange nok stadig tænker Nye Borgerlige som et nyt parti, har det eksisteret siden 2015. Jacob Beer (efternavnet udtales hurtigt, som bydeformen af at bede: Ber') har været medlem lige så længe.

I første omgang var det udlændingepolitikken, der trak.

"Jeg synes, vi skal passe på Danmark, og at de kriminelle udlændinge skal udvises, hvis ikke de opfører sig ordentligt. Men det man kan se på de domme, der er faldet, er, at der ikke bliver gjort noget ved det. Der kunne jeg godt lide Nye Borgerliges retorik," siger han.

Medlem af hovedbestyrelsen Siden da er partiarbejdet gradvis vokset for ham. Som en af dem, der har været med omkring starten, har han bevæget sig opad internt i partiet. Han er formand for partiets vælgerforening i Rudersdal-Allerød, der tæller omkring 260 medlemmer, og er i den sammenhæng også regionsrepræsentant for partiets 17 vælgerforeninger i Region Hovedstaden, hvilket giver ham en plads i Nye Borgerliges hovedbestyrelse.

Til november måneds kommunalvalg er det dog første gang, at hans navn er at finde på stemmesedlen. Det er kommet i stand efter en stigende interessen for lokalpolitik, der blev vakt tilbage i 2013.

Jacob Beer er 50 år og bor i Lillerød. Foto: Allan Nørregaard

"Dengang var jeg med til at arrangere et fakkeloptog, fordi vi var trætte af forløbet omkring konstitueringsaftalen (hvor Jørgen Johansen, K, endte som borgmester, red.). Det lagde kimen til min interesse. Siden er der blevet bygget på, og nu føler jeg mig klar til at stille op," siger Jacob Beer.

Han lejer sig ind i en del af en gård, der engang har udgjort hovedbygningen i den frugtplantage, der lå i området. På den anden side af hækken har han området Enghave Nord, hvor Allerød Kommune - til nogle af områdets beboeres store frustration - ifølge Planstrategi 2019 ønsker at bygge 114 boliger med start næste år.

Ikke et mål at kommunen skal vokse "Jeg synes, der klaskes boliger op hist og her. Måske skal der lidt nye borgere til stille og roligt, men jeg synes ikke, at det behøver at være et mål i sig selv, at kommunen skal vokse. Det er vigtigere at beholde de grønne områder og passe på den natur, vi har. Områder som Børstingerød Mose, Allerød Sø og Lynge Grusgrav er jo netop det, folk refererer til som årsag til, hvorfor de flytter til Allerød. Det vil være trist, hvis de åndehuller skulle forsvinde," siger han.

Jacob Beer Kandidat for Nye Borgerlige ved efterårets kommunalvalg

50 år

Har boet de sidste to år på Guldborgvej i Lillerød, men har boet i byen siden 2006

Har været gift og skilt to gange og har to piger på 22 og 23 fra sit første ægteskab. I dag har han en kæreste, der bor i Lyngby

Startede som forsikringselev i Danica, men har været i PFA i over 25 år, hvor han arbejder som pensionsmedarbejder

Født på Amager, vokset op i Farum Heller ikke planerne om at udvide bymidten i Lillerød giver han meget for.

"Jeg synes, vi skal holde byen, som den ser ud nu og ikke bygge i seks etager, som der er planlagt," siger han.

Politisk set er det vigtigste for ham dog at få styr på kommunens økonomi, siger han med reference til kassebeholdningen, der er faldet markant over de senere år.

"Regnskaberne er for røde, og der er en for lille buffer til eksempelvis at håndtere uforudsete udgifter som dem, vi nu står over for grundet corona," siger han med henvisning til de op til 45 millioner kroner, som Allerød Kommune har haft i ekstra coronaudgifter.

"Herlige EU" Jeg ser, at der er ekstra kaffe på maskinen, der står på hans køkkenbord, så jeg beder om en kop til.

"Hvis den er kold, skyldes det herlige EU, der bestemmer, at min kaffemaskine skal slukke af sig selv," siger Jacob Beer.

Internationalt samarbejde kan være fint nok, men han giver ikke meget for de mange ekstra regler, som der er kommet med EU. På den måde er den liberale side af Nye Borgerlige, der arbejder for at få Danmark ud af EU, også noget, der passer ham godt.

Udlændinge- og EU-politik er dog ikke noget, der kommer til at fylde meget for ham kommunalpolitisk. Der handler det om det nære. Her er han selv meget aktiv online i Facebook-gruppen med det mundrette navn 'Allerød Kommune- Hjælp hinanden! (to tommelfingre op-emojis) Husk intet køb-/salg.'

Jacob Beer nævner selv miljøet som en af sine mærkesager. Han er som nabo til Enghave Nord modstander af kommunens planer om at bygge over 100 boliger i området. Foto: Allan Nørregaard

Gruppen er vist nok den største Facebook-gruppe i kommunen med i skrivende stund 9.305 medlemmer, og dermed det tætteste kommunen kommer på et online gadekær. Jacob Beer startede den for seks år siden med inspiration fra Jylland.

I snit bruger han en-to timer om dagen på moderator-arbejdet i gruppen, hvor politik er bandlyst.

"Jeg har netop ikke ønsket, at det skulle være en politisk slagmark. Og så skal der holdes en ordentlig tone - det skal ikke være Nationen," siger han med reference til Ekstra Bladets berygtede debat-forum.

For nogle uger siden meldte han ud på siden, at han er kandidat for Nye Borgerlige.

Kaldt 'nazist' og 'Mr. Nordkorea' Det gjorde han for at tone rent flag, men den ordentlige tone blev bestemt ikke overholdt i de personlige beskeder, han efterfølgende modtog.

"Jeg blev kaldt det værste, herunder nazist. Hvilket er lidt bizart, da mit efternavn er jødisk, og jeg er halvt jøde," fortæller han.

Nye kandidater Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Allerød Nyt sig til de opstillede partier og lister og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Jacob Beer er syvende kandidat i serien. Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Allerød Nyt sig til de opstillede partier og lister og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Jacob Beer er syvende kandidat i serien. Hårde kommentarer på de sociale medier er dog ikke uvante for ham.

Har du prøvet det før?

"Jaja. Jeg bliver kaldt ting som Mr. Nordkorea, når jeg modererer kommentarer i facebookgruppen," siger han.

De hårde beskeder var ikke noget, han havde gjort sig tanker om, inden han valgte at stille op.

"Det er ikke i orden, og man bliver lidt ramt af det, men det får mig ikke til at stoppe," siger Jacob Beer.