Løverne fylder 40 år i fin form

Med knap 1000 medlemmer er Blovstrød Løverne en af landets største løbeklubber. Til december fylder den 40 år, og i weekenden modtog den en kontant påskønnelse for sit arbejde med at gøre Allerøds borgere sunde.

Allerød - 26. oktober 2020

- Blovstrød Løverne har formået at gøre en individuel sport til en holdsport.

Sådan siger løberne Carsten Jørgensen, Anna Emilie Møller og Pernille Svarrer blandt andet i deres videohilsner i forbindelse med løbeklubbens 40 års jubilæum.

- Det er derfor, vi går forbi de andre. Vi har plads til alle, ikke kun eliten. Og så er vores omgivelser jo fantastiske, siger Axel Nielsen, der dannede klubben i 1980 og var formand helt frem til 2012.

Det er ikke kun de tidligere og den nuværende topløber, der kan skrive under på det budskab. Også for Kristina Schjellerup, der begyndte at løbe i klubben for godt fem år siden, har Blovstrød Løverne haft en kæmpe betydning.

Fra ude af form til fit Hun var i dårlig form, da hun løb ud på sin første tur på begynderholdet.

- Bare det at løbe en kilometer var meget hårdt for mig, men takket være klubben er jeg kommet i god form. I maj løb jeg mit første marathon, og nu er nu er jeg selv blevet begyndertræner for at give min entusiasme videre. Noget af det, der er fantastisk ved klubben er, at der er plads til alle uanset tempo. Det er ekstremt givende, synes jeg. Og det fællesskab, der er her, bliver man afhængig af. Det kunne jeg tydeligt mærke, at jeg savnede, mens jeg var på barsel, fortæller hun.

Giv mig pengene Det er lørdag formiddag, og hun står udenfor klubhuset på Skovvang Stadion, hvor der er et leben af trofaste løbere, som har været ude på dagens ture på de forskellige hold. Nu sludrer de, drikker en kop kaffe eller tager sig et hvil ovenpå den aktive start på dagen.

Udover de faste gæster er der også et par mere sjældne af slagsen. Tidligere borgmester Eva Nejstgaard og hendes mand Flemming er kommet, og de har en gave med.

Flemming Nejstgaard var i tidernes morgen formand for Erhvervsforeningen Borupgaard, der har levet en hensygnende tilværelse de seneste år. Da banken så ringede for at spørge, hvad der skulle ske med pengene på foreningens konto, sagde han »Giv mig pengene, så deler vi dem ud«.

Vil være nummer et Ægteparret havde nemlig en god ide til, hvad de 17.000 kroner skulle bruges til.

- Det var egentlig Eva, der kom på idéen, da hun læste, at Allerød var den tredje sundeste kommune i landet. Hvorfor er vi ikke nummer et?, spurgte hun og foreslog, at vi skulle give 8500 kroner til Blovstrød Løverne og 8500 kroner til et projekt med skolenyttehaver på Lynge Skole, fortæller Flemming Nejstgaard.

Eva Nejstgaard tager over.

- En tredjeplads er jo flot, men tænk nu hvis vi kunne blive nummer et. Alle de aktiviteter der sker et sted som Blovstrød Løverne, er noget, vi står for. Vi er nødt til at støtte sundheden, siger hun og tilføjer til Axel Nielsen:

- I løber overalt i kommunen. Det er en fornøjelse at se.

Allerede bestilt Pengene bliver modtaget med kyshånd i den lokale løbeklub. De giver nemlig klubben mulighed for at købe et løbebånd, man kan bruge til løbestilsanalyser. Det kan blandt andet hjælpe løberne til at få de rigtige sko og forebygge løbeskader.

- Det er noget, løberne har efterlyst, så vi er utrolig glade for, at vi har fået doneret pengene til løbebåndet, som allerede er bestilt, siger formand Vibeke Laumann, der også er glad for den opbakning, klubben stadig nyder i disse coronatider:

- Der kom 88 til begyndertræning, da det startede op i august, og langt de fleste hænger ved. Det er jo virkelig dejligt, når der for tiden er medlemsnedgang mange steder.