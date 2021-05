Løbeklub holder åbent hus på torvet

"Vi håber, at der er mange, der kigger forbi og bliver inspireret, da vi har konstateret, at der er mange, der løber i Lynge uden at være med i klubben. Vi kan tilbyde hygge og socialt samvær foruden træning, så medlemmerne kan blive bedre og hurtigere, hvis de ønsker det, ellers lægger vi meget vægt på, at det skal være hyggeligt at være sammen," skriver klubben i en pressemeddelelse.