Klovnen Victor fejrer netop i disse dage sit 15 års jubilæum på børneafdelingen på Hillerød Hospital. Her klovner han for lille Alberte, der var indlagt med influenza. Victor skyder klovneløbet i Allerød i gang.

Løb i den gode sags tjeneste

Søndag den 3. juni arrangerer Niras klovneløb i Allerød til fordel for Danske Hospitalsklovne. Klovneløbet er et familieløb, hvor alle, som kan kravle, gå, rulle og løbe, kan være med. Det handler ikke om at være hurtigst, kun om at få en hyggelig og sjov dag, hvor man samtidig støtter et godt formål.