Se billedserie Godt 220 år i jorden blev det til, før det store bøgetræ i Sønderskov lagde sig ned. Det var stormen Laura, der fik has på træet. Foto: Naturstyrelsen

Livstræ i Sønderskov blev livstræt

Allerød - 03. april 2020 kl. 05:40 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mere end 200 år i Sønderskov har et stort bøgetræ opgivet ævred. Det blev lagt ned af stormen Laura, som ramte Danmark den 12. marts.

Det mægtige bøgetræ blev plantet i 1797. Siden da har det år efter år vokset sig større og mægtigere, og da det den 12. marts i år gav efter for stormen Laura, var det med mere end 220 år på bagen blevet et markant og imponerende træ i Sønderskov.

Og en lang række dyr har i årenes løb boet i træet og ved dets rødder. Det fortæller Stephan Springborg fra Naturstyrelsen.

- Faktisk har det de sidste mange år været beboet af et musvågepar, der her har opfostret mange kuld af unger i deres mægtige rede. Bøgetræet stod lidt væk fra skovvejene, det havde mange sidegrene, og der var ly og læ fra andre træer omkring det. Derfor kunne træet stå og vokse sig stort med mange store sidegrene, og derfor var det også et rigtig fint sted for musvågerne at bygge deres rede, siger Stephan Springborg

Men det var ikke kun skovens dyr, der bemærkede det store bøgetræ. Også skovens gæster havde et godt øje til det, og derfor var træet blevet foreslået som Livstræ.

Naturstyrelsen syntes så godt om forslaget, at den godkendte det, og bøgetræet blev derfor udstyret med en metalplade, der markerede træet titel som »Livstræ«.

Målet med livstræerne er, at de først skal stå og blive store og gamle, og mens de lever huse en masse andre dyr og planter. Når de så vælter af sig selv, skal de blive liggende og fortsat huse de organismer, der ser deres snit til at leve der.

- Det store bøgetræ i Sønderskov er faktisk det første af de Livstræer vi har her på Naturstyrelsen Hovedstaden, som er væltet, og det er jo på én gang både interessant og lidt trist. Men musvågen behøver vi heldigvis ikke at bekymre os om, for den skal nok finde et nyt godt sted at bygge sin rede, siger Stephan Springborg.

Siden 2017 har det været muligt for alle med en smartphone eller tablet at foreslå Livstræer i statsskovene. Naturstyrelsen har udviklet en gratis app, som gør det muligt at foretage registrere træerne med smartphone eller tablet.

Med appen kan man markere træets placering, tage et billede af træet og indberette oplysninger om træart, træets udseende eller, om træet huser arter som svampe eller som her en musvågerede.

På Naturstyrelsen Hovedstaden er der omkring 1000 Livstræer nu, og det er målet, at der skal udpeges mange flere.