Livgardens værnepligt er udskudt

Den Kongelige Livgarde offentliggjorde fredag, at det kommende hold værnepligtige på kasernen i Høvelte udskydes.

Det næste hold værnepligtige var indkaldt til den 1. april, men nu har de 350 kommende soldater fået besked om, at begyndelsen på værnepligten er udskudt til den 14. april.

»Udskydelsen af mødetidspunktet sker som en foranstaltning under COVID-19 situationen«, skriver Livgarden på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at det udskudte mødetidspunkt ikke får betydning for de værnepligtige løn, da de stadig vil være lønnede fra den 1. april.