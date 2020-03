Se billedserie I begyndelsen af måneden var Livgarden på øvelse i Allerøds industrikvarter. Siden blev de lukket inde på kasernen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Livgarden undskylder mangelfuld information

Allerød - 23. marts 2020 kl. 17:52 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»En operativ nødvendighed«. Sådan betegner Den Kongelige Livgarde beslutningen om at holde alle værnepligtige på Livgardens to kaserner i Høvelte og i København i 14 dage.

Men informationen omkring forholdene på kasernerne har ikke været god nok, erkender man.

- Vi vil gerne undskylde overfor de pårørende til vores værnepligtige gardere, at vores information eksternt om forholdene på de to kaserner har været mangelfulde. Derfor ser vi os nødsaget til at fortælle om vores begrundelser for tiltaget den 12. marts, da vi lukkede garderne inde på kasernerne samt fortælle om den sundhedsfaglige håndtering af de syge. For vi tager godt hånd om alle de værnepligtige, både de syge og de raske, siger oberst Mads Rahbek, der er chef for Den Kongelige Livgarde.

Udtalelsen falder efter flere kritiske artikler om de tilbageholdte soldater og deres forhold. Således bragte DR Nyheder søndag en artikel, hvor flere pårørende til soldater kritiserede beslutningen og håndteringen af de soldater, som er syge.

Syge soldater på kasernerne er nemlig ikke blevet testet for, om de er smittet med corona-virus, fortæller flere pårørende til DR.

- Det er vanvittigt. Alle soldater er beordret ind på kasernerne og har udgangsforbud, mens resten af samfundet tilretter sig. Det er i stærk kontrast til det, vores statsminister siger, og hvis nogle derinde får corona, kan det jo eksplodere, siger Jesper Rondé, der er i familie med en værnepligtig og selv har 17 års erfaring fra Forsvaret.

Om baggrunden for tilbageholdelsen skriver Forsvaret på sin hjemmeside, at det handlede om ikke at kompromittere Livgardens operative kapaciteter.

Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne i København varetager to nationale opgaver. Den ene er at holde vagt om den kongelige familie, den anden er at have et beredskabsvagthold, der skal hjælpe politiet ved uvarslede hændelser.

Opgaverne løses i øjeblikket af de værnepligtige gardere, der skal sendes hjem med udgangen af marts måned. På det tidspunkt skal de værnepligtige fra Garderkasernen i Høvelte overtage. De er netop nu i gang med den sidste del af uddannelsen.

Derfor så ledelsen det som en nødvendighed ikke at øge risikoen for smitte på de to kaserner og risikere at stå i en situation, hvor opgaverne ikke kunne løses.

»Efter samråd med Forsvarets Sanitetskommando traf oberst Mads Rahbek derfor beslutningen om, at de værnepligtige blev på kasernerne de efterfølgende to uger«, oplyser Forsvaret.