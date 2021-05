Lillerød Badmintonklub er klar med de nye trænere til den kommende sæson. Pressefoto

Lillerød opruster med spændende nyt dreamteam af trænere

Badminton Lillerød Badmintonklub har offentliggjort deres trænere til den nye sæson. Klubben har forsat ambitioner om at være blandt de bedste i Danmark, og en af forudsætningerne for at være det, er at tilbyde sine spillere en kvalitativ god træning. Derfor har det været udgangspunktet for den sportslige ledelses arbejde, da de nye trænere skulle findes for sæsonen 2021/22.

Johnny Askevig, LB's hidtidige seniorcheftræner, er efter eget ønske fratrådt sin stilling og er med virkning fra 1. april i stedet engageret som klubbens ny sportschef med ansvaret for senior- og ungdomsarbejdet på eliteplan.

Ny cheftræner bliver sidste sæsons doubletræner på 1. og 2. holdet og tidligere international topspiller og formand i ungdomsudvalget i LB, Ann Nielsen. Hendes kendskab til både ungdom og senior skal bidrage til at sikre den røde tråd i overgangsfasen mellem ungdom og senior.

Ann Nielsen bliver assisteret af et helt team af trænere. Det er Jesper H. Madsen, der kommer fra en tilsvarende stilling i Lyngby BK og tidligere landstræner i Italien og Østrig. Han har tidligere været i LB og har derfor et godt kendskab til LB's DNA. Hans speciale bliver singletræningen for spillere på 1. og 2. holdet. Mikkel Enghøj vender efter en corona-sæson i Skovshoved tilbage med stort engagement til sin barndomsklub som spillende træner. En helt ny rolle, som han glæder sig til.

Mikkel Toft fortsætter som træner for 3. og 4. holdet, hvor han også i denne sæson har lagt et stort hjerte. Derudover vil Tine Baun efter endt barselsorlov være at finde i LB-trøjen igen. Efter tre sæsoner som spillende cheftræner, får hun ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre tilbud på en morgentræning og ekstra weekendtræninger samtidig med, at hun genindtræder som damesingle på 1. holdet.

Klubbens nye sportschef, Johnny Askevig, er glad for det nye hold af trænere.

"Jeg synes, det er dejligt og i tråd med klubbens ånd, at vi er lykkedes med at få vores tidligere topspillere og nuværende profiler med på holdet. Jeg ser meget frem til vort kommende samarbejde," siger han. Jk