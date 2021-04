Lillerød Kirkes kor synger igen

Efter fjernundervisning er det nu muligt at have undervisning og fællessang udenfor.

"Lillerød Kirkes Børnekor kan nu endelig mødes fysisk for at øve korsang. De unge sangere skal dog stadig lidt endnu iføre sig varme jakker, for det er et krav, at sangen foregår udendørs med behørig afstand. Efter adskillige måneder med online-undervisning hjemme foran en skærm overskygges det nemt af glæden ved endelig at kunne gense vennerne og synge sammen som før," skriver Lillerød Kirke i en pressemeddelelse