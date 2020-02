Se billedserie Tidligere minister Martin Lidegaard (R) besøgte gymnasiet i går sammen med journalist Esben Bjerre.Foto: Allan Nørregaard

Lidegaard og Bjerre klædte elever på til temauge om verdensmål

Allerød - 19. februar 2020

Eleverne på Allerød Gymnasium tog tirsdag hul på en temauge om FNs Verdensmål. Temaugen blev skudt i gang med oplæg af tidligere udenrigs- og klimaminister Martin Lidegaard (R), der startede ud med at stille de hårde facts op:

- I de sidste 30-40 år er der globalt kommet en milliard flere middelklassemennesker, som er kommet ud af fattigdom. Men den økonomiske udvikling er kommet med en pris - den største pris er klimaet og de udfordringer, vi har. Vi har 10 år, og i de 10 år skal vi halvere de globale udledninger. Samtidig bliver vi de næste 20 år næsten tre milliarder flere middelklasseborgere. Hvordan skal vi løse den kæmpe stor udfordring?, spurgte han og delte sine erfaringer, som han har haft i sin politiske karriere ved diverse forhandlinger som minister i ind- og udland.

- Forandring skal man ikke vente på. Forandring skal man selv skabe. Intet kommer af sig selv. Det er en frygtelig erkendelse at få, men den er også fantastisk, for den fjerner handlingslammelse, og det er fantastisk at være med til at forandre verden og gøre den bedre for andre, sagde han.

Uddannelse gør forskel

Imens han talte, lyttede eleverne interesseret med, og flere bød ind, da Martin Lidegaard efterfølgende spurgte, hvad der egentlig har gjort, at Danmark er et særligt land og på mange områder er et foregangsland.

- Vores uddannelse, svarede en dreng på de forreste rækker og fik en »tommel op« fra den tidligere minister.

- Det at skære på uddannelser og forskning i de her år er gak. Det er en absolut nødvendighed at investere i området. Mennesker kan løse de problemer, vi står overfor, men det kræver kvalifikationer. Derfor er det, I er i gang med, en uddannelse, sindssygt vigtigt.

Gode ting kan drukne

Da klimaproblemer er menneskeskabte, mener Martin Lidegaard, at vi skal løse dem sammen, og at vores umiddelbare drivkraft skal være håbet for, at det nok skal lykkes.

- Vi skal starte, hvor vi er, så derfor må vi tage én ting af gangen og fokusere på det, som vi selv kan gøre noget ved, sluttede Martin Lidegaard.

Derefter var det journalist Esben Bjerre, der overtog scenen med oplægget »Det må de selv rode med«. Han åbnede foredraget med et undrende spørgsmål:

- Hvad har verdensmålene med mig at gøre? Og hvad kan jeg gøre?. Han forklarede derefter, at han synes, vi har fået en forkert introduktion til verdensmålene, som hurtigt kan komme til at virke meget højpandet.

- De gode ting kan godt komme til at drukne i de dårlige ting. Det går ikke så dårligt ude i verden, som medierne fremstiller, sagde Esben Bjerre og fortalte eleverne om, at gode nyheder kan være svære for nyhedsmedier at dele, da de hurtig kan komme til at virke naive.

- I skal være bedre til at stille spørgsmål til hinanden og udfordre hinanden. Det er for eksempel fuldstændig vanvittigt at drikke vand af flasker. Der er altid et bedre alternativ, hvis man tænker over det. Men der er ingen, der kan opfylde alle verdensmålene, så det handler om at være fokuseret på de enkelte mål, som man kan se sig selv i, sluttede han.

Efter fællestimen var Johanna, Sally og Sofie fra 3.m glade og spændte på ugen, der venter:

- Det er meget spændende og et meget vigtigt emne. Vi ved lidt om FNs Verdensmål i forvejen, men det er godt at få en bedre forståelse og mere fokus på det, sagde de.