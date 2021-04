Leif Framke underviser i idræt og tysk på Birkerød Gymnasium. I sin fritid er han en ivrig sportsudøver med et særligt talent for svømning. Det kom ham til gode den sommerdag i 2019, da han reddede en fem-årig pige fra at drukne. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Leif reddede lille pige fra at drukne: Nu hyldes han på frimærke

For første gang nogensinde portrætteres nulevende, ikke-kongelige danskere på frimærker. Leif Framke fra Allerød er en af dem.

Allerød - 15. april 2021

At Leif Framke den 27. juli 2019 resolut svømmede ud efter en fem-årig pige, der var drevet fra land på sit badedyr, resulterer nu i, at den 51-årige gymnasielærer fra Allerød som en af de første nulevende danskere bliver portrætteret på et frimærke.

Han er en af fem hverdagshelte, der efter en afstemning og efterfølgende bedømmelse i et dommerpanel er blevet udvalgt efter at have gjort noget særligt for andre. Det oplyser Post Nord i en pressemeddelelse.

Det er netop Post Nord, der i fællesskab med Falck har stablet afstemningen på benene. I dommerpanelet sad blandt andet de to firmaers direktører, fodboldspilleren Nadja Nadim og livsstilseksperten Anne Glad.

En af hverdagens helte Det var Anne Glad, der ringede til Leif Framke, da han i fredags selv fik at vide, at han fra efteråret også vil være at finde i frimærke-udgave takket være sin heltedåd.

Det er han meget beæret over. - Det er en stor ære. Jeg ved lidt om frimærker og ved jo blandt andet, at de er forbeholdt kongelige og afdøde personligheder, som har udført noget stort i deres liv. Så gør man nu en undtagelse for at hylde nulevende mennesker som hverdagshelte, og det er et koncept, jeg rigtig godt kan lide, siger den 51-årige helt, der til daglig de tysk- og idrætslærer på Birkerød Gymnasium. Han fortsætter:

- Er jeg så en hverdagshelt? Ja, det kan man vel godt sige. Jeg tager jo ikke til stranden for at redde nogle, der skal reddes. På den måde er det en engangsforeteelse, og jeg håber da heller ikke, det sker igen. Men jeg gjorde en kæmpe forskel for nogle mennesker på den strand den dag, og jeg er selvfølgelig klar til at gøre det igen.

I sidste øjeblik Episoden fandt sted ved Kulhuse Strand, hvortil Leif Framke den varme sommerdag netop var ankommet sammen med sin otte-årige datter som et stop på deres fælles cykeltur.

Han husker, at nogle børn legede i strandkanten, blandt andet med et badedyr, som blev skubbet frem og tilbage.

- Der sidder en pige på badedyret, da vinden pludselig tager fat i det med en kraft, så ingen når at komme hen til det. Der er fralandsvind, og det er overraskende for alle, hvor hurtigt det går. Og så svømmer jeg, siger Leif Framke, der kunne drage fordel af, at han i sine unge år har været konkurrencesvømmer og derfor har tilbragt rigtig mange timer med træning i bassinerne.

- Jeg kan følge med badedyret i noget tid, men ikke indhente det, og jeg vil skyde på, at afstanden fra mig til pigen er 20 meter, da hun falder af. Da tænker jeg, at jeg bare skal svømme så hurtigt som muligt, mens jeg har et pejlemærke, fortæller Leif Framke om den dramatiske hændelse.

- Når jeg tænker tilbage på det, ser jeg det som en redning i sidste øjeblik. Da jeg kommer helt hen til hende, er kun hendes ene hånd over vandoverfladen, resten af kroppen er under vandet.

At Leif Framke kunne nå at gribe fat i pigens hånd, inden hun røg helt under, er han lykkelig for.

- Jeg ville ikke kunne have lavet et dyk, før jeg havde holdt en pause, og skulle jeg have dykket, kender man ikke udfaldet. Men da jeg hørte pigen sige »Min enhjørning« vidste jeg, at alt var godt, siger han.

Leif Framke skyder på, at han svømmede 150 meter ud efter pigen og bjærgede hende den tilsvarende distance tilbage. Han var i vandet i otte minutter. Otte minutter, der altså gjorde en kæmpe forskel.

Taknemmelighed Det var pigens dybt taknemmelig familie, der indstillede Leif Framke til at blive en af landets hverdagshelte, og til efteråret får han så plads på et frimærke.

Hvordan frimærket kommer til at se ud, ved han endnu ikke, så det er han naturligvis spændt på.

- Jeg har været ude at få taget billeder ved Kulhuse Strand, hvor det skete. Så bliver det ud fra billederne op til kunstneren at finde ud af, hvordan jeg skal illustreres. Det bliver spændende, siger Leif Framke, der også kan se frem til en ceremoni sidst i maj på Egeskov Slot, hvor de i alt fem hverdagshelte hædres.

Udover Leif Framke er blandt andet en omsorgsklovn fra Víborg og en 11-årig dreng fra Ribe, der organiserede et flaskesamlerprojekt og donerede pengene til coronaramte børn, også udvalgt til forevigelse på de de små takkede mærker.

Om udnævnelsen af hverdagsheltene siger Martin Pingel, der er designchef i Post Nord:

- Vi fik tanken, at vi skulle bruge frimærker til at fejre dem, der gør en forskel i hverdagen. De, der er blevet valgt, har gjort en forskel for os andre. Enten ved at være vedholdende og gøre en løbende indsats for at forbedre tilværelsen for deres medmennesker, eller ved at have reddet nogen, som var i nød.

Det er Politikens tegner Thomas Thorhauge, der står for illustrationerne på frimærkerne, som bliver udgivet den 16. september.