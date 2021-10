Leif fra Allerød kan du nu slikke i nakken

"Endelig kommer vores fem nøje udvalgte hverdagshelte ud og sprede glæde og stolthed på danskernes breve og postkort, og jeg ved, at vi er mange, der glæder os, siger Martin Pingel, der designchef i PostNord.

Det er første gang nogensinde, at nulevende ikke-royale personer får plads på et frimærke, og danskerne har selv været med til at udvælge dem. Feltet af nominerede hverdagshelte blev snævret ind til fem stærke kandidater fra hver region, som over 12.000 danskerne stemte på.

"De fem hverdagshelte fortæller hver for sig og tilsammen historien om vigtigheden af at hjælpe andre, og de minder os om, hvor stor en kraft der ligger i uselvisk at stille op for hinanden, siger Martin Pingel.

Grunden til, at Leif Framke fra Allerød er kommet på frimærke, er, at han kastede sig ud i bølgerne for at redde en femårig piges liv, da hun drev til havs på sit badedyr.

Jk