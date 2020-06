Lille Molly hjalp borgmester Karsten Längerich (th.) og teknik-udvalgsformand Miki Dam Larsen med at klippe den røde snor over. Foto: Kenn Thomsen

Legeplads i bibliotekets have indviet

De blev således de første til at kaste sig over de små trampoliner og balancebanen, som snor sig ned langs siden af biblioteket.

Men først skulle den røde snor klippes over, og borgmester Karsten Längerich give de nye legeredskaber et par ord med på vejen.

- Det er et projekt, der er blevet til i en god dialog mellem biblioteket, byrådet og Allerød Byforum, så vi kan få udnyttet den skønne have, vi har her, sagde han, inden han og udvalgsformand Miki Dam Larsen fik hjælp til at klippe snoren over af lille Molly, der frejdigt kom stavrende med saksen.