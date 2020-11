Se billedserie Sine W. Jørgensen (th.) fik ungdomslederprisen, mens Hanne Riber Skov modtog lederprisen. I midten er det borgmester Karsten Längerich. Privat foto

Lederpriser uddelt ved spejdernes bål

Allerød - 17. november 2020 kl. 22:15 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

For nogle måneder siden fejrede Hanne Riber Skov sit 50 års jubilæum hos Det Danske Spejderkorps' Palnatoke Gruppe. I denne uge var der igen lejlighed til festivitas hos spejderne på Gl. Amtsvej og for Hanne Riber Skov.

Borgmester Karsten Längerich (V) besøgte spejdergrunden for at overrække årets lederpris til netop Hanne Riber Skov for hendes mange ihærdige år i gruppen.

Hun begyndte, som man kan regne ud, i 1970 og blev allerede året efter kuldleder. Derfra gik det slag i slag op gennem rækkerne som patruljeleder, tropsleder, leder i divisionen og i den øverste ledelse for Det Danske Spejderkorps. I 2007 vendte hun tilbage som aktiv leder i Palnatoke Gruppe, og i dag er hun leder for mikro-pigerne, som er de yngste spejdere.

- Jeg er utrolig glad og stolt over at modtage kommunens lederpris. Spejder er ikke noget jeg går til, der er noget jeg er. Gennem livet har det givet mig mange oplevelser og færdigheder, som jeg bruger hver dag i mit daglige virke på arbejdspladen og blandt familie og venner, siger Hanne Riber Skov, som kalder det livsbekræftende at være leder for de små piger.

- At se pigerne vokse i at kunne klare sig selv, få selvtillid og turde prøve ting, de ellers synes er svære eller skræmmende, er det hele værd. For eksempel gik vi med mikroerne i den mørke skov sidste tirsdag uden lygter og der var ikke en, som var mørkeræd eller bange. Det giver styrke og robusthed på den gode måde.

Karsten Längerich havde endnu en pris med under armen, da Sine W. Jørgensen er modtager af årets ungdomslederpris. Prisen får hun for sit store arbejde i yngste-grenene gennem de sidste seks år.

Hun begyndte sin spejderkarriere i pigegruppen 2. Birkerød, men flyttede til Palnatoke Gruppe, da hendes piger begyndte til spejder der.

Sine W. Jørgensen er leder for mejserne, som er piger i 2. og 3. klasse.

Prisoverrækkelserne fandt sted i denne uge omkring bålet ved »Svellehytten« på Gl. Amtsvej, hvor spejderne holder til.