Lederpris til løvetræner

Hver mandag træner han de 11-17-årige løbere i Blovstrød Løverne, og løbeklubben skriver blandt andet følgende i sin motivation for at indstille ham til prisen:

"Kenneth er en helt uundværlig og topengageret træner for vores unge løver. Han gør en kæmpe forskel for de unge og for klubben. Kenneth ikke kun løber med holdet. Han interesserer sig for deres liv og tager kontakt, hvis de bliver væk. Kenneth deltager i hele klubbens liv og stiller op ved alle arrangementer og deltager aktivt."