Lav en fuglekasse med dine børn

bibliotek Nu har du muligheden for at lave en fuglekasse med dine børn sammen med Allerød Bibliotek. Det sker lørdag 20. marts, hvor du skal hente materialerne på biblioteket, og så kan du lave fuglekassen på pladsen ved siden af biblioteket. Materialerne bliver udleveret mellem klokken 10 og 13. Du skal købe materialerne til din fuglekasse på Allerød Biblioteks hjemmeside eller via Den Grønne Guides hjemmeside www.dgga.dk. Det koster 20 kroner pr. fuglekasse, og materialerne skal købes senest torsdag 18. marts.