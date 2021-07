Lars er den onkel på landet børnene ikke har

Se billedserie Lars Juel Sørensen kan i år fejre 25 års jubilæum som showbondemand på Barresøgård. Foto: Allan Nørregaard

I år kan Lars Juel Sørensen på Barresøgård se tilbage på 25 år med besøgsbondegården.

Den første flok børn på besøgsbondegården Barresøgård var fra børnehaven Baunehøj i Lynge.

- Jeg havde en ko, en gris og to lam. Så viste jeg rundt. Det tog 30 minutter, og så vidste de godt, hvor mælken kom fra. Så vidste jeg ikke, hvad jeg så skulle gøre resten af tiden. Så jeg tog min harmonika og spillede nogle børnesange. Og det har jeg gjort siden.

Lars Juel Sørensen ser tilbage til den dag for 25 år siden, da han første gang bød indenfor på den nyoprettede besøgsgård på Barresøgård. De første gæster var fra hans egne børns børnehave.

- Det var lidt i desperation, at jeg endte med at tage harmonikaen frem. Men nu er det blevet en fast bestanddel af besøget, som folk er rigtig glade for. En halv times rundvisning, nogle sanglege, nogle børnesange og måske Kim Larsen. Det er jo en fornøjelse at høre 4-5-årige børn skråle med på Joanna, siger Lars Juel Sørensen.

Siden kom der mange flere dyr til - og mange flere børn. I dag er der besøg på Barresøgård alle hverdage i sæsonen.

- Min kalender er fyldt hele august og september. Alle hverdage og ret mange weekendarrangementer. Når der ikke er corona, er vi oppe på 7000-8000 gæster om året, siger Lars Juel Sørensen.

Det er især dagplejere, vuggestuer og børnehaver, der kommer på besøg, men også foreninger på udflugt og specialskoler med handicappede børn er stamgæster på Barresøgård.

- Der er en stor tilfredsstillelse i at tage imod børnene og fortælle dem om dyrene. Det er som at være den onkel på landet, de ikke har. Og så vinke farvel til dem i bussen, efter 3-4 timer, og de er så glade. Det er en stor tilfredsstillelse, siger Lars Juel Sørensen, som altså i år har været showbondemand i et kvart århundrede.

Elektriker i 20 år Det stod ellers ikke skrevet, at Lars Juel Sørensen skulle ende som bondemand. Hans opvækst på landet i Jylland sendte ham faktisk i en helt anden retning.

- Jeg er vokset op på en ret stor gård i Jylland, som min far forpagtede i næsten 30 år. Men det var ikke noget, der tilskyndede mig til at blive landmand. Så jeg blev elektriker og var det i 20 år, fortæller han.

Men en dag var der ikke mere arbejde, og Lars Juel Sørensen blev sagt op.

- Så var der en veninde, der havde været på en besøgsgård, og hun spurgte mig, hvorfor jeg ikke lavede en besøgsgård på Barresøgård.

Torneroseslot i Lynge På det tidspunkt havde Lars Juel Sørensen boet på gården i mere end ti år, i bofællesskab med flere andre familier. Gården fandt de i 1985. Dengang boede de i et mindre kollektiv på Israels Plads og ledte efter et nyt sted, hvor de kunne oprette et bofællesskab.

- Så fandt vi den her gård. Det var nærmest et torneroseslot. Der var meterhøje planter på gårdspladsen, og ruderne var malet orange. Gården havde ikke været beboet i to-tre år, fortæller han.

De fandt ud af, hvem der ejede gården, og det viste sig, at den var ejet af Farum Sten & Grus, som dengang var en del af FL Schmidt Koncernen.

- De ville lave et kontorhus her, men fik afslag på at rive gården ned. Og så var det gået i stå det hele. Men vi fik lov at leje gården af grusgraven, som satte huset i beboelig stand med nye døre og vinduer og installationer, fortæller Lars Juel Sørensen.

De flyttede ind, i alt fem voksne og tilhørende børn. I 1993 blev gården sat til salg, og bofællesskabet opsagt. Det endte med et forlig i boligretten, og en aftale, som gjorde, at Lars Juel Sørensen og hans kone Anja Miehe-Renard købte gården.

- Vi fortsatte med bofællesskabet. Og vi fik ti tønder land med. Det var fint nok til sådan nogle københavnere, som vi stadig tror, vi er.

Og så var det, at Lars Juel Sørensen blev arbejdsløs elektriker og kastede sig ud i tilværelsen som bondemand.

- Det gik faktisk rigtigt dårligt i starten. Jeg fik iværksætterydelse, eller supplerede dagpenge, i to år, og det var næsten det, jeg levede af. Der kom ikke ret meget ind, fortæller han.

75.000 dyr - mindst Men det gik stille og roligt fremad, der kom flere børn og også flere dyr. De to lam, grisen og koen er i dag blevet til 12 moderfår, og ofte 30-40 får i alt, 12 grise, fire heste, to køer, kyllinger, ællinger, høns, ænder, en labrador og katte. Og en enkelt påfugl.

- Hvis jeg tæller bierne med er der 75.000 dyr, plejer jeg at sige. Men nu skal det heller ikke være større. Vi skal aldrig have mere end to køer. Og vi har også rigeligt med grise, siger Lars Juel Sørensen.

400 gæster på en søndag Efter en årrække som besøgsgård, var der nogle pædagoger, som gerne ville vise deres egne børn gården, og Barresøgård begyndte at invitere alle indenfor til Åben Gård den første søndag i hver måned. Det blev en succes, med op til 400 gæster hver gang.

Stadig med fællessang, kaffe og hjemmebagt brød til gæsterne.

- Der er folk, som kommer her for at synge fællessang og drikke kaffe. De kommer ikke for at se på de to køer, siger Lars Juel Sørensen, som også har etableret sig som koncertarrangør, med omkring ti årlige koncerter på gården. Når der altså ikke er corona, siger han.

Coronakrisen ændrede alt. Fra den ene dag til de anden aflyste institutionerne deres besøg på Barresøgård, og Åben Gård blev en umulighed.

Det var en slem oplevelse - men det er ikke første gang, en epidemi lukker Barresøgård. Det skete også, da der udbrød mund- og klovsyge i Danmark, og man ikke måtte have gæster på gårde.

- Der var gården lukket i et par måneder, hvor jeg var ude og være elektriker igen. Det var sjovt, men også lidt trist. Det bedste af det hele var at komme tilbage. Det er sjovt nok at være elektriker, men det er sjovere at være selvstændig, siger Lars Juel Sørensen.

Og så er der fugleinfluenzaen, som også brød ud igen for nylig.

- Det var også noget rigtig bøvl. Alle fuglene skulle være under tag, og måtte ikke gå frit omkring, siger Lars Juel Sørensen.

Corona har betydet, at konceptet Åben Gård er ændret til det, Lars Juel Sørensen kalder udflugter, hvor man køber billet på forhånd. Og udflugterne fortsætter, selv om restriktionerne er væk.

- Nu må man sådan set gerne stå skulder ved skulder igen. Men vi kan ikke længere klare at have 300-400 mennesker her på en gang. Og så har vi fundet ud af, at det er rart at vide, hvor mange gæster der kommer, siger han.

En stjernedag For et par uger siden kunne Barresøgård også gennemføre sin første koncert på gården siden corona rykkede ind i foråret 2020.

- Musikerne var så glade for at komme ud og spille. Og publikum var så glade fort at komme ud og høre noget musik. Så det var en stjernedag. Musikken fylder mere og mere. Vi er jo nok et af Nordsjællands mindste spillesteder, siger han.

Barresøgård har også gennem årene lagt hus til foredrag og arrangementer, også med politisk tilsnit.

Og Lars Juel Sørensen har da også blandet sig meget i lokalsamfundet i sin tid på Barresøgård.

- Jeg vil ikke være kendt som ham, der skriver læserbreve hele tiden. Men derovre i grusgraven deponerede man i 14 år jord, uden at man måtte det. Det fik man så lov til senere, siger han, som ser frem til afgørelsen om fredningen Bastrup Nord, en afgørelse som er forsinket på grund af corona.

- Hvis en fredning gennemføres, vil det være slut med at grave grus i det her område. Og det er kæmpe stor opbakning til det. Med mindre man lige ejer et stykke jord, hvor man vil grave grus, siger han, som tilføjer, at han stadig har meget på hjerte, som aktiv i blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og storkene.dk, ligesom han stiller op for Enhedslisten til kommunalvalget senere på året.

Det gør hans bondekone Anja Miehe-Renard i øvrigt også - hun har pensioneret sig som musiklærer, og hjælper nu endnu mere til på besøgsgården.

Men der er ingen planer om at pensionere sig som besøgsbondegårdspar, lover Lars Juel Sørensen.

- Vi bliver ved, så længe det er sjovt.