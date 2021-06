Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er ikke godt nyt for Allerød, mener borgmester Karsten Längerich. Foto: Allan Nørregaard

Längerich skuffet over økonomiaftale

Aftalen mellem KL og regeringen kompenserer kun i ringe grad for coronaudgifter og slet ikke for stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Det skuffer borgmesteren

Allerød - 15. juni 2021

Allerøds borgmester Karsten Längerich (V) er skuffet og har ikke meget positivt at sige om den aftale, som regeringen og KL indgik i sidste uge. Det skyldes ikke mindst manglende økonomisk kompensering på to områder, der begge kan koste Allerød tocifrede millionbeløb. Det første er det specialiserede socialområde.

"Det er et område, hvor kommunernes udgifter stiger med fire-ti procent om året, blandt andet fordi flere og flere børn får diagnoser. Til at løse det har vi fået nul kroner. Det er ellers Folketinget, der er med til at sørge for, at udgifterne stiger. Det er dem, der laver serviceloven, som vi er forpligtet til at følge. Borgerne har ret til forskellige tilbud, og det er fint. Vi skal behandle borgerne ud fra lovgivningen. Men det er et område, hvor bunden ryger ud af kommunekassen," siger han.

Ifølge Karsten Längerich ligger Allerød Kommune i den lave ende - her stiger udgifterne til det specialiserede socialområde ifølge kommunens estimat med cirka fire procent om året. KL gik som følge af de stigende udgifter ind til forhandlingerne med et krav, der ville sende 22 millioner kroner til det specialiserede socialområde i Allerød over tre år, men man endte altså med ingenting. Nu er pengene ifølge borgmesteren nogle, som politikerne skal ud og finde i forbindelse med forhandlingerne om næste års budget, der starter til august.

Lille coronakompensation Det andet område er coronakompensation for 2021. Her forventer Allerød Kommune merudgifter for 18 millioner kroner, men kommer kun til at modtage cirka fire millioner kroner i kompensation som følge af aftalen, der samlet sender 900 millioner kroner i coronakompensation til kommunerne for 2021. Da der er tale om udgifter i år, bliver problemestillingen taget op på tirsdagens økonomiudvalgsmøde, siger Karsten Längerich.

"Nu skal vi finde ud af, hvor vi finder de 14 millioner. Enten skal vi mindske covid-indsatsen, eller også skal vi finde pengene andre steder," siger han.

Som Allerød Nyt beskrev i marts i år står Allerød Kommune også med 23,2 millioner i merudgifter på beskæftigelsesområdet i 2021, efter en markant stigning i ledigheden (som dog skete ud fra et lavt niveau - Allerød havde landets laveste ledighed i januar med 2,9 procent af arbejdsstyrken. Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL kompenseres kommunerne for den stigende ledighed. Hvor stor kompensationen bliver, sidder der embedsmænd og regner på i øjeblikket, men Allerød bliver ikke fuldt dækket, vurderer Karsten Längerich.

"Tidligere i år (i marts, red.) tog vi (blandt andet ved at udskyde nogle anlægsinvesteringer, red.) nogle beslutninger, der skabte et råderum, der kan håndtere underskuddet, og så tager vi den store beslutning om, hvordan pengene skal hentes ind, under budgetforhandlingerne," siger han.

Er der slet ikke noget positivt at tage med fra aftalen?

"Det gode er, at regeringen anerkender, at der er et problem på det specialiserede socialområde. Så kan man jo håbe, at det er noget, der afsættes penge til i fremtiden, for eksempel ved finanslovsforhandlingerne," siger borgmesteren.