Längerich: Værste budget i min tid

Borgmesteren har præsenteret sit budgetoplæg for de kommende år, der ikke indeholder mange valggaver. I horisonten lurer dog et nyt sundhedshus til 100 millioner kroner

Allerød - 31. august 2021 kl. 16:15 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød Kommunes udgifter stiger på velfærdsområdet, covid-19 har kostet ekstra og den seneste kommunale udligningsreform har betydet færre penge i kassen. Det sidste skyldes ikke mindst, at vi som kommune, ifølge kommunens forvaltning, har "landets laveste udgiftsbehov per indbygger".

På den baggrund var der på den korte bane ikke nogle gaver at finde i borgmester Karsten Längerichs (V) Budgetoplæg 2022-2029, som han præsenterede for den lokale verdenspresse mandag.

"Det er det værste budget, jeg har skulle lave i mine fire år som borgmester," understregede han .

Konkret opsummerer forvaltningen i sit oplæg til byrådsmødet torsdag den 26. under punktet "Administrativt budgetgrundlag" de økonomiske udfordringer i 2022, som borgmesteren har skulle forholde sig til, således:

"Behovet for at udskyde udgifter, eller gennemføre engangsbesparelser, udgør i omegnen af 35 millioner kroner i 2022, mens det varige finansieringsbehov ligger i omegnen af 20 millioner kroner.

Kommunen er altså i 2022's budget 55 millioner kroner fra at udgifter og indtægter går op i, og man fortsat har 50 millioner kroner i kassen - en kassebeholdningsstørrelse, der er vedtaget af byrådet.

Undgår store engangsbesparelser Pengene lægger borgmesteren op til at finde dels ved at lade kassebeholdningen ligge nogle millioner under de 50 millioner i de kommende par år, dels ved at udskyde en række investeringer og til sidst gennem nogle besparelser.

"Med den lidt kedelige pakker har vi formået at droppe de store engangsbesparelser på eksempelvis 20 eller 35 millioner. I stedet håndterer vi det over flere år, hvor det ikke kommer til at mærkes lige så hårdt," sagde borgmesteren.

Af udskudte investeringer kan nævnes fuldførelsen af cykelstien mellem Lillerød og det nye Blovstrød, bygningsrenovering for 15 millioner kroner og registrering af bevaringsværdige bygninger. På velfærdsområdet skulle dagtilbuddene have modtaget to millioner kroner ekstra årligt fra 2022 grundet en såkaldt "demografi- regulering" (læs: et større finansieringsbehov grundet flere børn i institutionerne). De penge får de først fra 2025. På skoleområdet tager man 2,4 millioner fra Folketinget til skolerne og lægger i kommunekassen i stedet, lige som at skolerne bliver pålagt en årlig besparelse på 0,4 procent svarende til cirka 800.000-900.000 kroner, som flere af kommunens øvrige områder er underlagt, men som skolerne tidligere har været fritaget for.

Sundhedshus til 100 millioner Den store nyhed i budgetoplægget er, at borgmesteren lægger op til at bruge "mindst" 100 millioner kroner på at ombygge og udvide Engholm Plejecenter og gøre det til et decideret sundhedshus, der skal huse den kommunale genoptræning, sygeplejeklinik, plejehjemspladser og midlertidige pladser. Et sådan byggeri forventes færdigt omkring år 2030.

Af andre tiltag i budgetoplægget kan nævnes tre millioner kroner til offentlige ladestandere i 2026, oprettelsen af et Ungeråd og 29 millioner kroner til cykelstier i perioden 2022-2029. Borgmesteren lagde desuden vægt på, at der i perioden 2018-2029 årligt bruges 64 millioner kroner på bygningsvedligehold og renoveringer.

Det skal derudover nævnes, at de store og allerede vedtagne anlægsprojekter de kommende år i form af udbygning af Blovstrød Skole (2024), modernisering af Børnehuset Firkløveret (2025) og nyt plejecenter (2026) ligeledes forsat indgår i budgettet.

Borgmesterens budgetoplæg er i høring frem til 6. september klokken 8.00.