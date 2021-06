De to vindmøller i Kollerød bliver ikke erstattet af nogle større. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Landsbysamfund slipper for kæmpevindmøller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbysamfund slipper for kæmpevindmøller

I den gældende kommuneplan er det muligt at opføre tre vindmøller på over 80 meter ved Kollerød. Den mulighed ryger formentlig ud af Kommuneplan 2021

Allerød - 27. juni 2021 kl. 07:28 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Vinden er vendt på vindmølleområdet, og det får nu konsekvenser for Kollerød, hvor man formentlig ikke længere skal leve i uvished om, hvorvidt der på et tidspunkt bliver bygget tre kæmpevindmøller på over 80 meter.

Forud for arbejdet med Allerøds Kommuneplan 2017 var der på grund af national interesse et krav om udpegning af areal til større vindmøller. Det endte med et udpeget areal ved Kollerød, hvor det blev muliggjort at opføre tre vindmøller på over 80 meters højde. Kæmpevindmøllerne er dog aldrig blevet opført, og da man i dag stort set udelukkende placerer kæmpevindmøller til havs i store vindmølleparker, er det ikke længere relevant at tillade møllerne ved Kollerød.

Derfor valgte medlemmerne af teknik-, erhverv,- plan- og miljøudvalget for nyligt at indstille, at 'udpegning af vindmølleområde til større vindmøller', som det hedder, tages ud af forslaget til Kommuneplan 2021.

Beslutningen er også godkendt i økonomiudvalget og byrådet. Det er først, når Kommuneplan 2021 vedtages til efteråret, at kæmpevindmølleplanerne i Kollerød er endeligt lagt i graven, men det må formodes at være en teknikalitet.

Kollerød ikke vindmøllefrit Beslutningen betyder dog ikke, at Kollerød bliver vindmøllefrit. Der står allerede to vindmøller der fra 1990-1992, som måler cirka 40 meter i højden. Ejeren af møllerne har henvendt sig til Allerød Kommune angående udskiftning af møllerne. Og det var udvalget i første omgang ikke afvisende over for. Derfor bad udvalgsmedlemmerne i april kommunens forvaltning om at se på mulighederne for at opføre mellemstørrelse vindmøller i området.

Her har et vindmøllefirma dog oplyst kommunen, at landvindmøller for at være rentable i dag skal helt op og måle over 150 meter i højden, og at det i Danmark kun er ved Vestkysten, at der er vind nok til, at de er rentable. Derfor har politikerne droppet mellemløsningen.

"Det er lidt enten eller. Den størrelse, vi kunne leve med, dem sætter man ikke op længere," siger udvalgsformand Miki Dam Larsen (S).