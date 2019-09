Lancerer garn af indsamlede plastik-flasker

- Det handler dels om, at der er behov for det. Derudover tror jeg også kommercielt, at det er den rigtige vej at gå. Jeg tror, vi er nødt til at tænke lidt over vores forbrug, og jeg tror på, at vi skal gøre det sammen med den 3. verden. Hvis vi kan hjælpe dem til at tænke anderledes og få et bedre liv, så det er en god indsats. I Peru, hvor garnet bliver produceret, har de lavet et system, hvor de fattige samler flasker sammen, og så får de penge for at aflevere dem til fabrikken, siger John Jensen.