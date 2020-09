Det kan være svært at finde tid til at sætte sig ned med en god bog. Det vil Allerød Bibliotek nu gøre noget ved. Foto: Allan Nørregaard

Læseklub for dem der har for travlt til at læse

Allerød - 14. september 2020 kl. 21:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du for travlt til at læse? Så er der hjælp at hente. Allerød Bibliotek starter en ny læseklub, som skal give de 25-55 årige et fællesskab omkring litteraturen og en pause i en travl hverdag. For i sådan en hverdag er der ikke altid plads til læsning.

Der er mange grunde til, hvorfor læsning skubbes ned på prioriteringslisten. Derfor laver Allerød Biblioteker nu læseklubben »Fordybelsesklubben« og inviterer deltagerne ind i en lille tidslomme, hvor det kun handler om nu'et, litteraturen og fællesskabet.

Der er ingen forberedelsestid i klubben. Man møder bare op og går med ud i naturen med to litteraturformidlere fra biblioteket. De læser højt fra forskellige noveller, og undervejs er der små mindfullnessøvelser og tid til at diskutere det læste.

- Vi vil gerne lave en klub, hvor der er plads til dem, der ikke kan nå at læse en bog hver måned. Den her læseklub er uden forberedelse. Man møder bare op og fordyber sig i litteraturen, der bliver læst højt, mens vi går rundt i naturen udenfor. Det kan forhåbentligt hjælpe med at få ro i kroppen i en lidt hektisk hverdag. Og så taler vi selvfølgelig om det læste undervejs og deler vores tanker, siger Maria Christine Billingsøe, der er litteraturformidler på biblioteket og skal køre holdet sammen med sin kollega Lærke Mejlgaard.

»Fordybelsesklubben« mødes hver anden mandag i tidsrummet 16.30 til 18. Første gang er mandag den 21. september. Man kan læse mere om holdet på bibliotekets hjemmeside.

Det er en del af projektet »Fordybelser - læserum for det travle menneske«, som er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.