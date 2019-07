Nye tal viser, at der blev lånt 10 procent flere bøger ud på Allerød Bibliotek i juni 2019 end i juni 2018. Pressefoto

Læseglæden blomstrer i Allerød

Allerød - 30. juli 2019 kl. 05:07 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bøgerne stryger over disken på Allerød Bibliotek, og udlånet stiger. Succesen skyldes måske viljen til at prøve nyt.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der generelt er færre danskere, der låner bøger fra landets biblioteker. Men den tendens kan man ikke nikke genkendende til i Allerød. Tværtimod. For her er stiger antallet af udlån.

Viggo Janum (Vores Allerød), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget, mener, at en af årsagerne til bogsuccesen i Allerød er opbakningen til at prøve nye tiltag af.

I 2014 besluttede Kultur- og Idrætsudvalget for eksempel, at Allerød Bibliotek skulle have lov til at prøve at holde døgnåbent. Lige siden har biblioteket været tilgængeligt for alle borgere hele døgnet, og er ifølge udvalgsformanden verdens eneste døgnåbne folkebibliotek.

- Vi kan se, at i brugen af biblioteket stiger i Allerød. Både antal af besøgende og antal udlån af både fysiske og digitale bøger er steget siden 2015. Faktisk så meget at det er Allerødborgerne, der i gennemsnit låner flest bøger i Danmark, siger Viggo Janum og tilføjer:

- Vores folkebiblioteker er ikke kun et sted, hvor vi gennem læsning kan blive klogere på os selv og hinanden. I Allerød understøtter vores bibliotek- og kulturhus også Allerøds vision om at være en kommune, hvor vi er tæt på hinanden. Biblioteket spiller blandt andet en vigtig rolle for forskellige fællesskaber, der blandt andet har læsningen som omdrejningspunkt. Samtidig har vi som byråd valgt at prioritere, at der er et stort tilbud af bøger til alle borgere, hvilket er med til at øge læse- og lånelysten.

Den seneste internationale undersøgelse PIRLS viser, at kun 20 procent af de danske børn svarer, at de rigtig godt kan lide at læse. På landsplan er tendensen, at danske børn generelt læser mindre i deres fritid. Især pigerne læser sjældnere, end de gjorde for bare få år siden.

Til det siger bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt:

- Flere børn skal have læseglæden tilbage. Derfor har vi i Allerød valgt at gå aktivt ind i kampen for læsning, hvilket især betyder gode samarbejder med skolerne om fritidslæsningen, dedikeret formidling i øjenhøjde med børnene og ikke mindst vores indkøb og udstilling af nye, gode bøger, så vi altid har et attraktivt udvalg på hylderne.