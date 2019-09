Se billedserie Værkstedet, hvor børnene kunne bygge deres egne raketter af flasker og pap, var blandt de mest populære aktiviteter på Allerød Bibliotek søndag, hvor der var fokus på gakkede lege for børn og deres familier. Foto: Kim Rasmussen

Læsefestival blev kæmpe succes

Allerød - 16. september 2019
Af Anna Törnqvist Jensen

Langt over 500 børn og deres familier var søndag på besøg på Allerød Bibliotek, hvor biblioteket var forvandlet til et fantasifuldt univers med karaktererne fra Jakob Martin Strids bøger.

- Huset har været fuldstændig fyldt af børnefamilier, og det er gået over stok og sten. Vi har nok haft mellem 500 og 1000 mennesker igennem. Stemningen var fuldstændig i top, og der var kø ved alle poster, fortæller børnebibliotekar Sofie Dahl søndag, mens festlighederne stadig stod på.

Biblioteket var denne dag indrettet med en masse forskellige poster og Jakob Martin Strids figurer. Blandt andet kunne man tisse i en skolepsykologs taske, stå på ski i snot, kaste med tennisbolde med maling på og bidrage til et fælles kunstværk, ligesom Glad Service i Allerød havde bygget en Fredes butik. Og mens der var interesse ved alle posterne, trak særligt muligheden for at lave raketter i børnene.

- Det var et kæmpestort hit, at børnene her kunne bygge deres egen raket af pap og flasker og så gå ud og fyre dem af på en affyringsrampe, hvor de faktisk kunne flyve op til 40 meter, siger Sofie Dahl.

I hele uge 37 har Allerøds biblioteker haft arrangementer med fokus på læselyst, og der har været ovenud stor opbakning. Blandt andet har foredrag med forfatterne Morten Pape og Dy Plambeck trukket publikummer, ligesom ikke mindst søndagen i børnenes tegn sørgede for gæster på biblioteket.

- Vi havde virkelig håbet på, at der ville komme så mange, men det har også overgået vores forventninger, siger Sofie Dahl og fortsætter:

- Morten Pape var et stort tilløbsstykke, ligesom der også var mange, der gerne ville høre Dy Plambeck. Der har været en virkelig god festivalstemning hele ugen, og vi har opnået det, vi håbede, og lidt til.

Også bibliotekernes tiltag med »bogstewardesser«, der har stået hver dag i ugen og lånt bøger ud til pendlerne mellem klokken 6.30 og 08 på Allerød Station, har været et stort hit, ligesom bibliotekerne har fået ros for at rykke lidt ud af eget hus.

- Vi har oplevet at komme ud i nogle lidt særlige sammenhænge, som har skabt nogle samarbejder mellem os og butikkerne rundt i byen. For os har det været rigtig spændende at prøve, og det har givet mange tilbagemeldinger fra folk, som synes, det har været fedt at se biblioteket synligt alle mulige steder i byen, siger Sofie Dahl.

Temaet for ugen har været læselyst, og Sofie Dahl mener bestemt, ugen har gjort en forskel.

- Vi vil gerne have fokus på at få folk til at opfatte læsning som noget sjovt, en behagelig ting og en oplevelse, man ikke vil gå glip af. Det har meget at gøre med at få nogle nye bekendtskaber og vise vejen ind i læselysten, siger Sofie Dahl.

- Ugen har helt klart bidraget til et fællesskab her i Allerød og skabt anderledes relationer mellem folk i byen, og derfor synes vi, det har været en uge, der har været godt givet ud, fordi vi har fået styrket fællesskabet via læseglæden. Det er det, vi går herfra med armene oppe over hovedet over, tilføjer hun.