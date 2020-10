Læs eller genlæs: Syltedronningen: Syltning gør mig i bedre humør

Syltning fungerer som "praktisk meditation" for Helena Grayston fra Allerød, der har gjort det til sin levevej at udvikle og sælge syltede delikatesser og skrive sylteblog på sin hjemmeside

"Jeg kan godt lide arbejde med smag, den kreative proces og at bruge råvarerne. Syltning handler om bevaring og forædling af råvarer. I gamle dage syltede man for at bevare, fordi der var knaphed på varer, og man spiste alt, hvad man havde og hengemte. I dag køber og forbruger vi i ét væk. Det, jeg godt kan lide ved syltning, er, at det er et gammelt håndværk, og at det har rødder i noget traditionelt og jordnært," siger Helena Grayston.