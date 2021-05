Hele byrådet støtter op om en læreruddannelse i Hillerød. Ikke alle mener dog, at det vil løse udfordringen med at få uddannet flere lærere. Foto: Allan Nørregaard

Læreruddannelse løser ikke rekrutteringsproblemer

Allerød - 28. maj 2021 kl. 06:53 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Et enigt byråd i Allerød støtter det videre arbejde med at etablere en læreruddannelse i Nordsjælland. Det ligger fast efter behandling af sagen på aftenens byrådsmøde.

På den selvsamme dag som regeringen fremlagde et udspil om uddannelser og lokalsamfund, der viste sig at indeholde 100 studiepladser på en læreruddannelse i Hillerød.

- Vi er gået ind i et strategisk samarbejde med andre nordsjællandske kommuner på børne- og ungeområdet. Det ene mål har været at få læreruddannelsen til Hillerød, og det, kan jeg forstå, er lykkedes. Det næste problem bliver så optaget til uddannelserne. For hvor mange unge vælger lige præcis den uddannelse, som vi har så meget brug for?, spurgte Nikolaj Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Den bekymring deler borgmester Karsten Längerich (V), som dog håber en læreruddannelse i Hillerød kan hjælpe på den lokale problematik.

- Nu har vi fået læreruddannelsen til Hillerød, og måske kan vi få lettere ved at rekruttere i Nordsjælland på den måde, sagde han.

Socialdemokraten Nicolai Abildskov Pallisborg holdt sig til at konstatere, at det er dejligt, at regeringen nu har slået fast, at man ønsker en læreruddannelse i Hillerød.

Men Konservatives medlem af Børne- og Skoleudvalget, Lars Bacher, tog rekrutteringstråden op igen.

- Vi er også for den beslutning, for selvfølgelig er det vigtigt, at vi får uddannelsen til området. Men det ændrer ikke på, at vi stadig har et kæmpe rekrutteringsproblem. Så det er ikke løsningen på alt, sagde han.

Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek er enig.

- Det er fint at få en læreruddannelse til Hillerød, men der er mange andre problemer, som ikke løses med det her. Som andre også har sagt. Man kæmper med mange lærer-ansatte, som ikke er uddannet lærere. Det kan for eksempel være nogle, der senere i livet har skiftet til at blive undervisere fra et andet fag. En læreruddannelse i Hillerød kan måske støtte dem i at tage en merit-uddannelse, hvis de er bosat heroppe. Det betyder, at de ikke skal transportere sig til København for at blive uddannet, sagde han.

Et enigt byråd stemte afslutningsvist for at støtte op om etableringen af en læreruddannelse i Hillerød.